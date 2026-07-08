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Сили оборони уразили ще два російські НПЗ

08 липня 2026, 11:40
Сили оборони уразили ще два російські НПЗ
соцмережі
Однією з цілей став Саратовський НПЗ, що є частиною структури "Роснєфти".

Уночі 8 липня Сили оборони України завдали ударів по двох нафтопереробних заводах, шести танкерах, аеродрому "Борисоглебськ" та автомобільних мостах ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Однією з цілей став Саратовський НПЗ, що є частиною структури "Роснєфти" та одним із ключових підприємств Поволжя потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік. Після ударів там прогриміли вибухи та спалахнула пожежа. Також під удар потрапив нафтопереробний комплекс "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Татарстан) потужністю понад 8 млн тонн на рік – там також пролунали вибухи та почалася пожежа.

ССО підтвердили ураження одразу двох підприємств у Нижньокамську  – "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК". "ТАНЕКО" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ рф з глибиною переробки до 99%", – заявили в ССО.

Успішно уражено військовий аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області – результати атаки уточнюються. 7 липня також були уражені автомобільні мости в районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області, які росіяни використовували для перекидання особового складу та озброєнь.

Нагадаємо, українські війська вночі 8 липня атакували ще 9 танкерів тіньового флоту рф в Азовському морі.

НПЗЗСУСили спеціальних операційРоснєфтьудари по рф

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