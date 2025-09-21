Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Таліби відмовились передати США авіабазу Баграм

21 вересня 2025, 18:21
Таліби відмовились передати США авіабазу Баграм
Фото: eadaily.com
Авіабаза Баграм перейшла під контроль Талібану після виведення військ США за угодою, укладеною ще за президентства Джо Байдена.
Талібан різко відреагував на заклик президента США Дональда Трампа повернути під американський контроль авіабазу Баграм, яка нині перебуває під владою афганського режиму.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Афганістан повністю незалежний, ним керує власний народ і не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора", – заявив начальник штабу Збройних сил Фасіхуддін Фітрат під час виступу в Кабулі, що транслювався по державному телебаченню.
 
Нагадаємо, що авіабаза Баграм, яка була найбільшою американською військовою базою в Афганістані, перейшла під контроль Талібану після виведення військ США за угодою, укладеною ще за президентства Джо Байдена. Зараз угруповання використовує об’єкт як майданчик для демонстрації захопленої техніки та зброї, залишеної після відходу американських сил. Баграм став символом перемоги Талібану та регулярно показується під час парадів і офіційних заходів.
