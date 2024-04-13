Танкери з нафтою рф застрягли в морі через нові санкції, пов'язані з Іраном

Захід намагається розплутати складну мережу компаній, щоб закрити лазівки в обході обмежень.

Чотири танкери з російською нафтою й нафтопродуктами опинилися в “морській пастці”, після того, як США запровадили проти суден нові санкції за зв'язок з Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Це демонструє посилення співпраці москви й Тегерана на тлі західних санкцій, а також те, як Захід намагається розплутати складну мережу компаній, щоб зменшити лазівки в обході обмежень і доходи обох країн.

4 квітня Сполучені Штати запровадили санкції проти судноплавної компанії Oceanlink Maritime DMCC та її суден, посилаючись на роль у перевезенні товарів в інтересах іранських військових.

США використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран і позбавити його можливості фінансувати свої маріонеткові групи на Близькому Сході, а також підтримувати війну росії проти України, заявили в Міністерстві фінансів Штатів.

До списку суден, що потрапили під санкції, увійшли три паливні танкери, які завантажили нафтопродукти в лютому-березні, а також танкер з сирою нафтою, який завантажив російську нафту на початку квітня.

Велике судно для перевезення нафти Anthea завантажило близько 200 тисяч метричних тонн російської нафти марки Urals в Лаконській затоці поблизу Греції через окремі перевантаження з корабля на корабель наприкінці березня і наразі стоїть на якорі в Суецькому каналі з нафтою на борту.

За даними Лондонської фондової біржі, судно залишається на якорі в Суецькому каналі з початку квітня.

Ще один танкер, що перебуває під санкціями, Elsa, завантажив близько ста тисяч метричних тонн мазуту в березні під час перевантаження з судна на судно поблизу грецького порту Каламата. Мазут був доставлений до Каламати з російських портів у березні. Elsa стоїть на якорі біля Сінгапуру з початку квітня.

Інше судно, Hebe, завантажило сто тисяч тонн мазуту в російських портах Санкт-Петербург і Усть-Луга. Танкер прямує до Суецького каналу, але кінцевий пункт призначення поки що невідомий.

Судно Baxter, завантажене нафтою в порту Новоросійська прямувало до Індії. Танкер дрейфує в Аравійському морі з 5 квітня, свідчать дані судноплавства.

"Нещодавні дії проти кораблів, пов'язаних з іранськими військовими, свідчать про серйозні зміни: деякі з цих суден, які раніше займалися обходом санкцій для Ірану, почали співпрацювати з росією. Ці кораблі зіштовхуються з серйозними перешкодами через вторинні санкції. Порти по всьому світу, швидше за все, відмовлять їм у вході, щоб уникнути наслідків порушення цих санкцій", - каже керівник штабу американської правозахисної групи, яка відстежує пов’язаний з Іраном рух танкерів за допомогою супутникових даних, Клер Юнгман.

російські постачальники нафти навряд чи будуть використовувати ці судна або будь-які інші, надані підсанкційною судноплавною компанією, що може призвести до скорочення і без того невеликого тоннажу, задіяного в торгівлі нафтою рф.