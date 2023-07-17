Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових кораблів у водах навколо острова – CNN

Аналітики вважають, що останні інтенсивні навчання демонструють здатність Народно-визвольної армії до оточення острова.

Наприкінці минулого тижня у водах навколо Тайваню було помічено рекордні 16 китайських військових кораблів, повідомило міністерство оборони острова. Це, на думку аналітиків, є останньою ознакою кампанії залякування Тайбею з боку правлячої Комуністичної партії Китаю.

Про це пише CNN.

Діяльність військово-морських сил Народно-визвольної армії протягом 24 годин, що закінчилася о 6 годині ранку за місцевим часом у суботу, 15 липня, була наслідком навчань, які відбулися на початку минулого тижня і в ході яких десятки військових літаків Китаю пролетіли повз середню лінію Тайванської протоки і потрапили до ключових регіонів зони ідентифікації повітряної оборони Тайваню.

Впродовж 72 годин в середині минулого тижня 73 літаки військово-морських сил Народно-визвольної армії або перетнули середню лінію Тайванської протоки — неформальну демаркаційну точку, яку Пекін не визнає, але до недавнього часу в основному дотримувався, — або потрапили до південно-східних чи південно-західних частин авіаційної зони ідентифікації повітряної оборони острова.

Протягом трьох наступних днів було повідомлено про дев'ять суден військово-морських сил Народно-визвольної армії в акваторії навколо Тайваню.

16 китайських суден навколо Тайваню з 14 по 15 липня стали найбільшою кількістю з того часу, як Міністерство оборони острова почало щоденно надавати оновлення про активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова у серпні 2022 року.

“Це наростаючі військові зусилля”, — повідомив Карл Шустер, аналітик з Гаваїв та колишній директор операцій у спільному центрі розвідки Північного командування США в Тихоокеанському регіоні.

Військові операції свідчать про подвійні зусилля Пекіна, зазначив він.

"По-перше, постійна активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова створює ряд можливих маршрутів нападу, для яких треба розробляти системи оборони, а по-друге, це “практика, репетиція і тренування для “моменту”, якщо він настане”, — сказав Шустер.

Цим “моментом” може бути можливе вторгнення Китаю на Тайвань.

Комуністична Партія Китаю, яка перебуває при владі, претендує на самоврядну демократію, розглядаючи її як свою територію, хоча ніколи не контролювала її, і протягом десятиліть намагалася дипломатично ізолювати острів. Пекін не виключає можливості використання сили для захоплення острова.