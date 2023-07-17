Матеріали:
Теми:

Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових кораблів у водах навколо острова – CNN

17 липня 2023, 14:25
Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових кораблів у водах навколо острова – CNN
Фото: з вільного доступу
Аналітики вважають, що останні інтенсивні навчання демонструють здатність Народно-визвольної армії до оточення острова.

Наприкінці минулого тижня у водах навколо Тайваню було помічено рекордні 16 китайських військових кораблів, повідомило міністерство оборони острова. Це, на думку аналітиків, є останньою ознакою кампанії залякування Тайбею з боку правлячої Комуністичної партії Китаю.

Про це пише CNN.

Діяльність військово-морських сил Народно-визвольної армії протягом 24 годин, що закінчилася о 6 годині ранку за місцевим часом у суботу, 15 липня, була наслідком навчань, які відбулися на початку минулого тижня і в ході яких десятки військових літаків Китаю пролетіли повз середню лінію Тайванської протоки і потрапили до ключових регіонів зони ідентифікації повітряної оборони Тайваню. 

Впродовж 72 годин в середині минулого тижня 73 літаки військово-морських сил Народно-визвольної армії або перетнули середню лінію Тайванської протоки — неформальну демаркаційну точку, яку Пекін не визнає, але до недавнього часу в основному дотримувався, — або потрапили до південно-східних чи південно-західних частин авіаційної зони ідентифікації повітряної оборони острова.

Протягом трьох наступних днів було повідомлено про дев'ять суден військово-морських сил Народно-визвольної армії в акваторії навколо Тайваню.

16 китайських суден навколо Тайваню з 14 по 15 липня стали найбільшою кількістю з того часу, як Міністерство оборони острова почало щоденно надавати оновлення про активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова у серпні 2022 року.

Це наростаючі військові зусилля”, — повідомив Карл Шустер, аналітик з Гаваїв та колишній директор операцій у спільному центрі розвідки Північного командування США в Тихоокеанському регіоні. 

Військові операції свідчать про подвійні зусилля Пекіна, зазначив він.

"По-перше, постійна активність військово-морських сил Народно-визвольної армії навколо острова створює ряд можливих маршрутів нападу, для яких треба розробляти системи оборони, а по-друге, це “практика, репетиція і тренування для “моменту”, якщо він настане”, — сказав Шустер.

Цим “моментом” може бути можливе вторгнення Китаю на Тайвань.

Комуністична Партія Китаю, яка перебуває при владі, претендує на самоврядну демократію, розглядаючи її як свою територію, хоча ніколи не контролювала її, і протягом десятиліть намагалася дипломатично ізолювати острів. Пекін не виключає можливості використання сили для захоплення острова.

 

КитайТайванькораблівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється