Тегеран відкинув пропозицію США щодо припинення війни

Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Про це заявив високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters.

Він наголосив, що Іран не погодиться на встановлені терміни, оскільки наразі вивчає цю пропозицію. За словами чиновника, Вашингтон "не готовий до постійного перемир’я".

Як повідомляло видання Axios, посилаючись на джерела, обізнані з переговорами, США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Потенційна угода розглядається як "єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни", що включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних об'єктах країн Перської затоки. За даними Axios, шанси досягти угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Чотири джерела повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.