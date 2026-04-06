Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран відкинув пропозицію США щодо припинення війни

06 квітня 2026, 12:53
Тегеран відкинув пропозицію США щодо припинення війни
Фото: з вільних джерел
Іран не погодиться на встановлені терміни, оскільки наразі вивчає цю пропозицію.

Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Про це заявив високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters.

Він наголосив, що Іран не погодиться на встановлені терміни, оскільки наразі вивчає цю пропозицію. За словами чиновника, Вашингтон "не готовий до постійного перемир’я".

Як повідомляло видання Axios, посилаючись на джерела, обізнані з переговорами, США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Потенційна угода розглядається як "єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни", що включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних об'єктах країн Перської затоки. За даними Axios, шанси досягти угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Чотири джерела повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення між посланцем Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється