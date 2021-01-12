Тель-Авів посунув Париж і вперше став найдорожчим містом світу для проживання

Тель-Авів в Ізраїлі вперше посів перше місце у рейтингу міст, у яких найдорожче жити. Лідери торішнього рейтингу втратили позиції.

Про це йдеться у звіті Worldwide Cost of Living 2021 від видання The Economist, пише Громадське.

У рейтингу 2020 року Тель-Авів посідав п'яте місце. Покращення позицій міста пояснюють міцністю національної валюти країни - шекеля - відносно долара, а також зростанням цін на транспорт і продукти.

Крім того, Тель-Авів був другим найдорожчим містом за алкоголем і транспортом, п'ятим - за особистою гігієною та шостим - щодо відпочинку.

Друге місце у загальному рейтингу розділили Париж та Сінгапур, далі йдуть Цюрих та Гонконг, які торік посідали перше місце. До десятки найдорожчих міст також потрапили Нью-Йорк (США), Женева (Швейцарія), Копенгаген (Данія), Лос-Анджелес (США) та Осака (Японія).

Ціни у містах у рейтингу порівнюють з Нью-Йорком. Індекс цін в американському місті встановлюють на рівні 100 пунктів: чим вищий бал, тим дорожче життя у місті. Укладачі рейтингу аналізували вартість 50 тисяч товарів і послуг у 173 містах із серпня по вересень, зокрема вартість їжі, напоїв, засобів особистої гігієни, вартість проїзду в транспорті, комунальні платежі, витрати на відпочинок тощо.

Найдешевшим містом, як і торік, залишається Дамаск (Сирія). Друге місце з кінця посідає Триполі (Лівія) - це одне з 40 міст, які вперше потрапили у рейтинг The Economist. Третім найдешевшим містом є столиця Узбекистану - Ташкент.

Крім того, вперше у рейтинг потрапило місто Единбург (Шотландія) - й одразу на 27 місце. Ще два нових міста - Штутгарт (Німеччина) та Сан-Дієго (США) - опинилися у топ-50 найдорожчих міст.

Загалом у верхній частині рейтингу переважають європейські та розвинені азійські міста, а міста Північної Америки та Китаю залишаються з відносно помірними цінами. Найдешевші міста переважно розташовуються на Близькому Сході, Африці та бідних частинах Азії.

У звіті вказують, що на зміни в рейтингу продовжує впливати пандемія коронавірусу. У середньому ціни на товари й послуги зросли на 3,5% у національній валюті - це найшвидший рівень інфляції за останні 5 років.

Крім того, зросли витрати на транспорт, загалом через зростання цін на нафту. Витрати на відпочинок, тютюн та засоби особистої гігієни теж зросли.

"Попри те, що економіка більшості країн відновлюється завдяки вакцинації проти COVID-19, у багатьох великих містах все ще спостерігається сплеск захворюваності, що призводить до соціальних обмежень. А це спричиняє порушення поставок товарів, що призвело до дефіциту та підвищення цін", - пояснюють у рейтингу.

У виданні прогнозують, що у 2022 році вартість життя продовжить зростати у багатьох містах, оскільки у багатьох сферах зростає зарплата. Також очікується, що банки підвищуватимуть процентні ставки, щоб зупинити інфляцію, тож зростання цін має бути помірнішим ніж у цьому році.

Нагадаємо, що 43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі.