Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у Парижі для обговорення гарантій безпеки

ЗМІ також повідомили, чи слід чекати на зустрічі президента США.

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня зустрінеться з європейськими лідерами у Парижі.

Про це повідомляє джерело AFP, на тлі міжнародних зусиль щодо припинення трирічного вторгнення росії, передає Barrons.

Так, співрозмовник агентства зазначив, що "ми плануємо таку зустріч". Джерело додало, що президент США Дональд Трамп «поки що не очікується там».

Джерело також повідомило, що головною темою паризьких переговорів будуть гарантії безпеки для України та "розвиток дипломатії, оскільки росіяни знову відмовляються" від зусиль щодо припинення війни.

Питання про гарантії безпеки для України з боку Заходу в разі набрання чинності перемир'я стало центральним у дипломатичних переговорах України в останні тижні.

Київ хоче отримати такі гарантії для стримування будь-яких майбутніх російських атак. Лідерам відкрито пропонувалося розмістити європейські миротворчі сили як потенційний захід безпеки після закінчення конфлікту.

Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть підтримати будь-який план європейських миротворців, але не відправлятимуть американських солдатів в Україну.

росія виступила проти будь-яких західних миротворчих сил. Минулого тижня кремль заявив, що "негативно ставиться до подібних обговорень".

Лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.