The Atlantic: Європа відмовила Трампа від ідеї "території в обмін на мир" для України

19 серпня 2025, 14:34
Фото: cnn.com
Європі, судячи з усього, вдалося віддалити Трампа від угоди "території в обмін на мир".

Саміт на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора владіміра путіна ніколи не був вдалою ідеєю, проте реакція європейців є чіткою ознакою того, що американський лідер був на шляху до продажу України кремлю.

Про це пише The Atlantic, оцінюючи переговори Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі 18 серпня.

На думку автора публікації, під час зустрічі Трампа, ймовірно, хтось усе ж таки відмовив від ідеї обміняти території України на тимчасовий мир. І це є особливо обнадійливою зміною.

Під час зустрічі Трамп зателефонував російському диктатору путіну, а потім заявив, що розпочав "підготовку до зустрічі президента путіна і президента Зеленського в місці, яке буде визначено" пізніше. 

Утім, на думку автора статті, план, згідно з яким Зеленського та його команду необхідно посадити в одне приміщення з російським диктатором, не має сенсу. Оскільки для результативної зустрічі необхідний певний рівень базової згоди між основними учасниками. В іншому випадку — це не переговори, а зустріч, де кожна зі сторін перераховує свої вимоги. А без нових санкцій з боку США і потоку американської зброї Україні путін, найімовірніше, зустрінеться із Зеленським тільки заради того, щоб знову пред’явити Києву свої ультиматуми.

Однак, констатує The Atlantic, могло бути й гірше. Європі, судячи з усього, вдалося віддалити Трампа від угоди "території в обмін на мир". Однак президент США виграв час для путіна, який ніколи не був так зацікавлений у мирній угоді, як Трамп. 

Організація зустрічі із Зеленським і путіним потребуватиме ретельного планування, особливо враховуючи, що єдине, чого домагається рф — це знести український уряд і взяти владу в країні під свій контроль.

Зустріч можлива, але без припинення вогню або базової угоди про існування України вона стане лише майданчиком, де путін знову повторить свої вимоги, назве Зеленського перешкодою на шляху до миру і продовжить воювати. Зрештою вся активність Трампа не увінчалася суттєвим прогресом і війна росії проти України триває, резюмує The Atlantic.

Нагадаємо, російський диктатор владімір путін підтвердив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським

ЄвросоюзДональд ТрамппереговоривійнаВолодимир Зеленський

