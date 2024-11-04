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ПОЛІТИКА

The Atlantic:Чи вдасться Пекіну зберегти баланс між підтримкою росії та економічною стабільністю?

04 листопада 2024, 20:49
The Atlantic:Чи вдасться Пекіну зберегти баланс між підтримкою росії та економічною стабільністю?
Фото: з вільного доступу
КНР одночасно хоче і змінити світовий порядок у довгостроковій перспективі, і зберегти свій вплив у короткостроковій.

Старший науковий співробітник Global China Hub Майкл Шуман проаналізував становище Китаю після відправки військ КНДР у росію у статті для The Atlantic, де вказав, що у випадку розширення війни проти України лідери США та Європи можуть розширити санкції проти Піднебесної, щоб змусити скоротити її підтримку рф. Експерт назвав повномасштабне вторгнення вітриною співпраці чотирьох країн — Ірану, росії, Північної Кореї та Китаю. 

Усі ці держави об'єднує те, що вони протистоять США та глобальному світовому порядку. Втім, Ірану та КНДР немає чого втрачати, тоді як бажання Пекіну змінити світовий порядок стримується його залежністю від нього. 

"Китайська економіка залишається занадто залежною від Сполучених Штатів та їхніх партнерів, щоб ризикувати серйозними санкціями за постачання зброї путіну", — акцентує Шуман, додаючи, що Сі Цзіньпін обережно ставиться до своїх амбіцій, намагаючись зберегти певну стабільність у світі, захистити економіку КНР, розширити її міць та поглибити відносини з москвою та Тегераном. 

І хоча Вашингтон намагається стримати китайську підтримку росії, Сі не використав свій вплив, аби відмовити путіна від відправки північнокорейців на фронт. Проте для Китаю залишається ризикованою дестабілізація в решті автократій, "оскільки заворушення, які вони створюють, можуть мати зворотний ефект" для республіки. 

Шуман наголошує, що Китай одночасно хоче і змінити світовий порядок у довгостроковій перспективі, і зберегти свій вплив у короткостроковій. Та через зростання напруження із Заходом Сі завдає шкоди економіці своєї країни, що ускладнює геополітичні амбіції. Тож аналітик наголошує, що тепер постає питання, що зробить китайський лідер, якщо його ставка не виправдається. 

"З такими друзями, як у Сі, вороги можуть і не знадобитися", — підсумував автор. 

економікаСШАКНРросія загроза

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