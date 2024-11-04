The Economist: що світ думає про Трампа, Україну і перевагу Китаю

Нове опитування 30 000 людей по всьому світу показало дивовижні результати.

Вже завтра, 5 листопада, відбудуться вибори в США. Тому напередодні цієї події було проведено світове опитування, і щодо підтримки України, але в п'яти країнах більше опитаних за перемогу росії, а не нашої країни.

Про це пише видання The Economist.

У 29 країнах і в Гонконзі у співпраці з консалтинговою та соціологічною фірмою Globescan упродовж двох місяців проведено опитування 30 тисяч осіб.

Журналісти пишуть, що в середньому 54% опитаних підтримують українську державу і воліли б, щоб вона виграла війну з росією.

Разом з тим, 20% респондентів віддали перевагу рф.

"Із 30 країн чи територій у 25 більше людей підтримали Україну, ніж росію. Солідарність була найсильнішою в Європі та серед інших американських союзників, таких як Південна Корея та Японія. Однак разюче, що вона була також сильна в декількох великих "неприєднаних" країнах з економікою, що розвивається, включно з Бразилією, Мексикою та Південною Африкою", - йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що Бразилія співпрацює з Китаєм, щоб домогтися "мирних переговорів" між українцями та росіянами, а керівна партія Південної Африки має тісні зв'язки з кремлем:

"Проте наше опитування показує, що навіть якщо політики цих країн потурають росії, їхні виборці набагато менш зацікавлені в цьому. Гонконг, яким керують комуністи, рішуче виступає за Україну".

В матеріалі також зазначається, що росіян підтримали люди, які живуть у п'яти великих і важливих країн - в Індії, Єгипті, Саудівській Аравії, Індонезії, а також В'єтнамі.

"Одне з пояснень позиції Індії та В'єтнаму може полягати в тому, що вони частково залежать від постачань зброї з росії і мають історичні зв'язки, які сягають часів холодної війни. Підтримка Росії з боку Саудівської Аравії викликає занепокоєння: країна сподівається укласти новий військовий пакт з Америкою, проте 37% опитаних бажають перемоги Кремлю, тоді як за Україну виступають 19%", - додає журнал.

У Єгипті, який у 2024-му отримує від США допомогу на оборону в розмірі 1,3 млрд доларів, 49% опитаних підтримують рф, а за перемогу українців виступають 30%.

"Всі п'ять країн, які підтримують росію, жадають другого президентства Трампа", - підсумували журналісти.

Також стало відомо, що в останній день шанси Трампа на перемогу на виборах раптово впали.