Матеріали:
Теми:

The New York Times позивається проти Єврокомісії

14 лютого 2023, 11:27
The New York Times позивається проти Єврокомісії
Фото: Главком
Причина-відмова оприлюднити текстові повідомлення між президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою.

Видання The New York Times подає до суду на Європейську комісію через відмову оприлюднити текстові повідомлення між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою.

Про це повідомляє видання Politico.

Зокрема відомо, що газета виступатиме проти юристів ЄС у вищому суді блоку, стверджуючи, що Єврокомісія має юридичне зобов'язання оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від COVID-19 на мільярди євро.

Додається, що справа була подана 25 січня й опублікована у публічному реєстрі Європейського суду в понеділок, але ніякої детальної інформації поки що немає.

Також повідомляється, що The New York Times відмовилася коментувати цю справу. У заяві видання йдеться "The Times подає багато запитів про свободу інформації й веде активний реєстр. Наразі ми не можемо коментувати предмет цього позову".

Відомо, що позов був поданий після розслідування європейського омбудсмена Емілі О'Рейлі в січні 2022 року, яка виявила зловживання в спробах Комісії спочатку відновити текстові повідомлення за запитом журналіста netzpolitik.org Александра Фанта, який отримав публічний доступ до них. Розслідування омбудсмена виявило, що Комісія не зверталася до особистого офісу президента з проханням про пошук текстових повідомлень.

У відповідь комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що текстові повідомлення могли бути видалені через їх "короткочасний, ефемерний характер".

Останні матеріали

Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється