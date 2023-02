The New York Times позивається проти Єврокомісії

Причина-відмова оприлюднити текстові повідомлення між президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою.

Видання The New York Times подає до суду на Європейську комісію через відмову оприлюднити текстові повідомлення між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою.



Про це повідомляє видання Politico.

Зокрема відомо, що газета виступатиме проти юристів ЄС у вищому суді блоку, стверджуючи, що Єврокомісія має юридичне зобов'язання оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від COVID-19 на мільярди євро.



Додається, що справа була подана 25 січня й опублікована у публічному реєстрі Європейського суду в понеділок, але ніякої детальної інформації поки що немає.

Також повідомляється, що The New York Times відмовилася коментувати цю справу. У заяві видання йдеться "The Times подає багато запитів про свободу інформації й веде активний реєстр. Наразі ми не можемо коментувати предмет цього позову".

Відомо, що позов був поданий після розслідування європейського омбудсмена Емілі О'Рейлі в січні 2022 року, яка виявила зловживання в спробах Комісії спочатку відновити текстові повідомлення за запитом журналіста netzpolitik.org Александра Фанта, який отримав публічний доступ до них. Розслідування омбудсмена виявило, що Комісія не зверталася до особистого офісу президента з проханням про пошук текстових повідомлень.

У відповідь комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що текстові повідомлення могли бути видалені через їх "короткочасний, ефемерний характер".