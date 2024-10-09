The Telegraph пояснив, чому демократи не говорять про війну

Американські виборці помітили, що Камала Гарріс практично не говорить на тему війни в Україні.

Американські виборці та журналісти помітили, що кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс часто ігнорує Україну та війну з росією під час своєї передвиборчої кампанії.

Про це пише The Telegraph.

Журналісти повідомляють, що нещодавно жінка відмовилася прямо заявити про підтримку прийняття України до НАТО.

"Це все питання, які ми вирішимо, коли і якщо настане цей момент", - сказала вона.

У матеріалі міркують, що ще однією ознакою того, що Гарріс може виявитися "слабшим союзником у боротьбі з росією", ніж вважали раніше, є те, що під час передвиборчої кампанії вона рідко згадує про війну, вважаючи за краще говорити про внутрішні проблеми. Наприклад, на останніх президентських дебатах Гарріс запитали, чи хоче вона, щоб Україна виграла війну, - вона "дала розлогу відповідь, в якій не було слова "так".