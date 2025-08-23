The Telegraph: путін цілеспрямовано провокує Трампа

І найнебезпечніше те, що йому байдуже до наслідків.

російський диктатор Володимир путін, ймовірно, свідомо використовує психологічні прийоми, щоб переговори з Дональдом Трампом не принесли жодного результату, але водночас не дратуючи американського президента.

Найбільша загроза полягає в тому, що путіну байдуже, чи призведе це до ескалації, пише The Telegraph.

Анонсовані президентом США Дональдом Трампом мирні переговори між росією та Україною фактично провалилися.

Проте, як зазначає колишня аналітик військової розвідки США Ребекка Коффлер у своїй статті, путін це передбачав і діє за заздалегідь продуманим планом.

За словами Коффлер, основна мета путіна - тримати Трампа "у грі", підживлюючи його его й сподівання на історичну мирну угоду. Це дозволяє путіну вигравати час, відтерміновувати нові санкції та продовжувати виснажливу війну, спрямовану на капітуляцію України.

"Щоб маніпулювати Трампом, путін, який десятиліттями вербував агентів у Німеччині в складі КДБ - цілком міг використати поєднання агентурної майстерності, принципів дзюдо і психологічної війни часів Холодної війни", - пише Коффлер.

Лестощі це одна з ключових технік. путін ніколи не критикував Трампа публічно, навпаки - називав його "розумним", "досвідченим", "талановитим" і "прагматичним". За словами авторки, він апелює до марнославства Трампа, розраховуючи на його бажання здобути Нобелівську премію миру та увійти в історію як миротворець.

Ще один інструмент впливу — рефлексивний контроль, радянська концепція маніпулювання сприйняттям супротивника. путін, імовірно, створює видимість зацікавленості в домовленості, щоб викликати у Трампа ілюзію контролю.

"путін формулює свої дії так, щоб Трамп повірив у можливість угоди. Але насправді він погодиться лише на власних умовах", - йдеться в матеріалі.

Також аналітик звертає увагу на те, що путін активно застосовує принципи дзюдо, зокрема виведення супротивника з рівноваги. Саме це, на думку Коффлер, дозволяє йому балансувати між нібито миролюбною риторикою і продовженням атак проти України.

"Усі дії путіна це результат глибокого розуміння опонента і довгострокового планування. Цього бракує команді Трампа", - підкреслює авторка.

Вона не виключає, що наступним кроком путіна стане демонстративний "жест доброї волі", наприклад, звільнення кількох викрадених українських дітей у відповідь на звернення Меланії Трамп.

Однак мета залишається незмінною: затягнути час, деморалізувати США та змусити Трампа здатися на власних умовах.