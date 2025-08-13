The Times: Захід тримає 300 млрд євро заморожених активів рф і що буде з грошима?
росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Поки президент США Дональд Трамп намагається врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом, Європа володіє потужним фінансовим інструментом - понад 260 мільярдами євро заморожених російських державних активів.
Про це йдеться в статті газети The Times.
Як пише The Times, відсотки з цих коштів Брюссель вже спрямовує на допомогу Україні. Але в Києві наполягають на повній конфіскації активів, що викликає суперечки у ЄС і за його межами.
Основна частина заморожених активів (до 300 млрд євро) перебуває в Європі, з них 190 млрд зберігаються в бельгійській кліринговій системі Euroclear, ще до 20 млрд — у французькій Clearstream. Це значно більше, ніж 70 млрд євро приватних активів приблизно 2000 росіян, заблокованих під санкціями.
Конфіскація активів викликає як юридичні, так і політичні сумніви. Одні країни бачать у них можливий інструмент для майбутніх переговорів або відновлення України. Інші, як ЄЦБ, попереджають: повна конфіскація може підірвати довіру до Європи як до безпечної юрисдикції для інвесторів.
Велика Британія заморозила російських активів на понад 25 млрд фунтів, включно з державними - Центробанку, Мінфіну рф і Фонду національного добробуту. Лондон міг би ухвалити закон для їх конфіскації, однак такий крок ризикує нашкодити міжнародній репутації країни.
Крім державних, заморожено й тисячі приватних активів росіян — нерухомість, яхти, предмети розкоші. Але довести право власності часто складно через складні схеми реєстрації на родичів чи підставні компанії.
Юридично конфіскувати приватну власність набагато складніше — потрібні чіткі докази зв’язку з незаконною діяльністю, інакше це порушення прав власності, захищених національним і міжнародним законодавством.
Бельгія стягує 25% податку з прибутку Euroclear, отриманого від управління російськими активами. Виручені кошти спрямовують до європейського фонду підтримки України. Уже було здійснено три виплати — по 1,5 мільярда євро кожна.