The Times: Захід тримає 300 млрд євро заморожених активів рф і що буде з грошима?

13 серпня 2025, 11:57
The Times: Захід тримає 300 млрд євро заморожених активів рф і що буде з грошима?
Фото: tsn.ua
На континенті заморожено активів кремля на суму 260 млрд євро. Україна хоче, щоб їх конфіскували, як яхту олігарха, що потрапив під санкції.

росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Поки президент США Дональд Трамп намагається врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом, Європа володіє потужним фінансовим інструментом - понад 260 мільярдами євро заморожених російських державних активів.

Про це йдеться в статті газети The Times

Як пише The Times, відсотки з цих коштів Брюссель вже спрямовує на допомогу Україні. Але в Києві наполягають на повній конфіскації активів, що викликає суперечки у ЄС і за його межами.

Основна частина заморожених активів (до 300 млрд євро) перебуває в Європі, з них 190 млрд зберігаються в бельгійській кліринговій системі Euroclear, ще до 20 млрд — у французькій Clearstream. Це значно більше, ніж 70 млрд євро приватних активів приблизно 2000 росіян, заблокованих під санкціями.

Конфіскація активів викликає як юридичні, так і політичні сумніви. Одні країни бачать у них можливий інструмент для майбутніх переговорів або відновлення України. Інші, як ЄЦБ, попереджають: повна конфіскація може підірвати довіру до Європи як до безпечної юрисдикції для інвесторів.

Велика Британія заморозила російських активів на понад 25 млрд фунтів, включно з державними - Центробанку, Мінфіну рф і Фонду національного добробуту. Лондон міг би ухвалити закон для їх конфіскації, однак такий крок ризикує нашкодити міжнародній репутації країни.

Крім державних, заморожено й тисячі приватних активів росіян — нерухомість, яхти, предмети розкоші. Але довести право власності часто складно через складні схеми реєстрації на родичів чи підставні компанії.

Юридично конфіскувати приватну власність набагато складніше — потрібні чіткі докази зв’язку з незаконною діяльністю, інакше це порушення прав власності, захищених національним і міжнародним законодавством.

Бельгія стягує 25% податку з прибутку Euroclear, отриманого від управління російськими активами. Виручені кошти спрямовують до європейського фонду підтримки України. Уже було здійснено три виплати — по 1,5 мільярда євро кожна.

 
Росіявійна

