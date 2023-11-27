Тіньові зв'язки в авіапромисловості: російська компанія використовує українські деталі для літаків і вертольотів – розслідування

При цьому клієнтами російського посередника є Міноборони рф та президентський спецзагін "Росія".

російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" за час війни, по липень 2023 року, забезпечила російську авіапромисловість запчастинами як мінімум на 650 млн рублів, з яких більшість, на суму 370 млн. рублів, були придбані в України.

Про це пише у своєму розслідуванні проєкт "Важные истории".

Компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована 1993 року як представництво Харківського машинобудівного заводу ФЕД. 2018 року харківський завод припинив співпрацю з "Авіа ФЕД Сервіс", а сама компанія потрапила під українські санкції. Для Харківського заводу ФЕД це був серйозний удар, оскільки на росію припадало близько 70% продажів підприємства.

Врешті з’ясувалось, що на практиці російська та українська компанії не припинили співпрацю. При цьому основними клієнтами "Авіа ФЕД сервіс" є Міноборони росії, підприємства корпорації Ростех та президентський спеціальний льотний загін "Росія".

Як з’ясували журналісти , з 2022 поставки йдуть через компанію Linker FZE, яка зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, а з квітня 2023 - через компанію "Бакайторг1", що зареєстрована в Киргизстані.

Так, згідно з митними даними рф компанія "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар" більш ніж на 67 млн, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн. Також компанія отримала поставки з Франції, США та Великобританії.

Компанія Linker на своєму сайті зазначає, що спеціалізується на постачанні авіадеталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32 "в будь-яку точку світу". Керуючим компанії є Андрій Курт, на сторінці якого у Вконтакті зазначено, що він народився в Чернігові і закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Власником Linker на LinkedIn вказано Олексія Пальчика. Як з'ясували журналісти, цією людиною може бути уродженець Полтави, випускник Іркутського вищого військового авіаційного училища Олексій Пальчик.

Свого часу Linker отримував українську продукцію, зокрема від «Мотор Січ», директор якої В'ячеслав Богуслаєв затриманий за підозрою в держзраді за «незаконне постачання товарів

Директор "Авіа-Фед-Сервіс" Олександр Решетник журналістам, що продукція українських заводів, яка надійшла на адресу компанії у 2022–2023 роках, була придбана його компанією раніше, у 2020–2021 роках, і просто "лежала за кордоном". На уточнення, як це можливо у випадку з поставками через "Бакайторг1", яку було зареєстровано лише кілька місяців тому, він не відповів.