Ткаченко не проти знесення пам’ятника Катерині ІІ, але вирішувати мають одесити

За його словами, міністерство підтримує процес декомунізації і дерусифікації, але не може наказувати місцевій владі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі можна демонтувати..

Про це він заявив в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі".

"Щодо пам'ятника Єкатерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде – не сумнівайтеся, ми дамо згоду", - сказав міністр.

За його словами, якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до Мінкульту рішення щодо виключення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею.

Якщо це національна пам'ятка, то МКІП вносить пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення.

"Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", – додав Ткаченко.

За його словами, міністерство підтримує процес декомунізації і створив раду експертів із декомунізації та дерусифікації, проте МКІП не може наказувати закладам культури, що їм робити.

"Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів", - підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, що на тлі війни росії проти України та викликаної нею дерусифікації 28 червня на сайті президента України з'явилася петиція за знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі, у відповідь на яку Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути таку пропозицію.

Довідка

Пам'ятник "засновникам Одеси" на Катерининській площі відкрили 27 жовтня 2007 року. Він відтворив скульптуру Катерини II, знесену в 1920 році. Під фігурою Катерини II розташовані її сподвижники: Хосе де Рібас, Франц де Воллану, Григорій Потьомкін та Платон Зубов. Ще при встановленні українські націоналісти влаштовували акції протесту проти такого пам'ятника.