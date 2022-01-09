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ТНМК і психолог створили пісню, що допоможе дітям не панікувати через сирени

Ідея та текст пісні належать сімейному психологу Світлані Ройз
ТНМК і психолог створили пісню, що допоможе дітям не панікувати через сирени
Гурт "Танок на майдані Конго" та сімейний психолог Світлана Ройз до нового навчального року створили пісню-практикум для дітей "Крокуй до укриття", щоб домогти впоратись із панікою через сигнали тривоги.
 
Про це психолог написала у Facebook.
 
“Ми з друзями випускаємо в ефір новий проєкт: пісню-практикум, щоб допомоги дітям впоратись із тривогою та панікою від сирен. Зараз багато дітей повертається із міст, де тривог взагалі не було. Діти йдуть до садків і шкіл. І на дорослих, що з ними поруч, величезна відповідальність, не тільки, пов'язана з безпекою, а ще і з можливими емоційними станами дітей - тривогою, панічними атаками, ступором”, - написала психолог.
 
За словами Ройз, пісня створена для того, щоб вивести із шокового стану чи допомогти в тривозі та повернути контакт з реальністю. У цій пісні містяться практики, які використовують травматерапевти.
 
Ідея та текст пісні належать Світлані Ройз, музику написав лідер гурту “ТНМК” Олег Михайлюта “Фагот”, а виконує її вокаліст гурту “ТНМК” Олександр Сидоренко “Фоззі”. Анімацію до пісні створив український художник та аніматор Олександр Корешков.

 

 
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01 09 2022 11:48
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