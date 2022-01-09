ТНМК і психолог створили пісню, що допоможе дітям не панікувати через сирени

Ідея та текст пісні належать сімейному психологу Світлані Ройз

Гурт "Танок на майдані Конго" та сімейний психолог Світлана Ройз до нового навчального року створили пісню-практикум для дітей "Крокуй до укриття", щоб домогти впоратись із панікою через сигнали тривоги.

Про це психолог написала у Facebook .

“Ми з друзями випускаємо в ефір новий проєкт: пісню-практикум, щоб допомоги дітям впоратись із тривогою та панікою від сирен. Зараз багато дітей повертається із міст, де тривог взагалі не було. Діти йдуть до садків і шкіл. І на дорослих, що з ними поруч, величезна відповідальність, не тільки, пов'язана з безпекою, а ще і з можливими емоційними станами дітей - тривогою, панічними атаками, ступором”, - написала психолог.

За словами Ройз, пісня створена для того, щоб вивести із шокового стану чи допомогти в тривозі та повернути контакт з реальністю. У цій пісні містяться практики, які використовують травматерапевти.

Ідея та текст пісні належать Світлані Ройз, музику написав лідер гурту “ТНМК” Олег Михайлюта “Фагот”, а виконує її вокаліст гурту “ТНМК” Олександр Сидоренко “Фоззі”. Анімацію до пісні створив український художник та аніматор Олександр Корешков.