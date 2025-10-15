Трамп готовий ввести 500% мита проти Китаю за закупівлю російської нафти

Міністр фінансів США також попередив, що економічна політика Пекіна може боляче вдарити передусім по самому Китаю.

Президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати російську нафту.

Про це під час пресконференції заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Президент США Трамп доручив повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуємо запровадження мита на російську нафту для Китаю або так зване "мито на українську перемогу", але наші європейські союзники мають бути готові до цього долучитись", - сказав він.

За його словами, попри тимчасове часткове припинення роботи федерального уряду, Вашингтон готовий діяти рішуче, однак очікує на узгоджені кроки з боку Євросоюзу.

"Вісімдесят пʼять сенаторів уже готові надати Трампу повноваження ввести 500% мита на Китай за купівлю російської найти", - зазначив Бессент.

Міністр фінансів США також попередив, що економічна політика Пекіна може боляче вдарити передусім по самому Китаю. Він наголосив: "Якщо хтось у китайському уряді намагається сповільнити світову економіку через неприйнятні дії чи економічний примус, то найбільше від цього постраждає саме китайська економіка. Не сумнівайтеся, що це протистояння Китая проти всього світу. Вони запровадили неприйнятні експортні обмеження для всього світу. Китай є країною з командно-адміністративною економікою, а ми та наші союзники не будемо підкорятися ні командам, ні контролю".

Бессент також підкреслив, що США не дозволять групі бюрократів у Пекіні намагатися керувати глобальними ланцюгами поставок.