Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

28 березня 2026, 10:03
Фото: Yahoo Finanzas
Натяк на свої наміри Трамп зробив публічно під час виступу на форумі саудівських інвесторів.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на "Американську" або "протоку Трампа".

За даними New York Post, він вважає, що якщо США охоронятимуть і контролюватимуть цей стратегічний коридор, то й назва має це відображати.

Натяк на свої наміри Трамп зробив публічно під час виступу на форумі саудівських інвесторів, де нібито "випадково" назвав Ормузьку протоку своїм іменем. "Вони повинні розблокувати протоку Трампа, тобто Ормузьку. Вибачте... Зі мною не буває випадковостей, не надто багато", — сказав він.

Це не перша подібна ініціатива президента. Раніше Трамп домігся перейменування Мексиканської затоки на Американську на картах у США, а також присвоїв своє ім'я Інституту миру у Вашингтоні.

Ормузька протока опинилася в центрі уваги через війну на Близькому Сході, яка почалася 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. У результаті ударів загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових керівників. Новим аятолою 8 березня став його син Моджтаба Хаменеї.

У відповідь Іран розпочав обстріли американських баз у Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ, а також завдає ракетних ударів по Ізраїлю. Через бойові дії зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — вузьким коридором між Іраном та Оманом, через який проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти. Ринки відреагували миттєво: 9 березня нафта вперше майже за чотири роки перевищила $100 за барель.

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
