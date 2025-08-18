Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп хотів достроково піти з переговорів із путіним на Алясці через жорсткі вимоги росії – Axios

18 серпня 2025, 18:28
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
путін у якийсь момент переговорів був настільки "непохитним" у своїй вимозі, що Трамп був готовий піти.

Президент США Дональд Трамп хотів піти з зустрічі з російським диктатором владіміром путіним 15 серпня на Алясці через жорсткі вимоги рф.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Видання називає територіальні вимоги російського диктатора "точкою тертя". За інформацією Axios, на Алясці путін висунув максималістські вимоги під час обговорення окупованих територій України у п’яти регіонах, зокрема Донецькій області, де країна-агресор зараз контролює близько 75% території.

путін у якийсь момент переговорів був настільки "непохитним" у своїй вимозі, що Трамп був готовий піти, стверджує видання.

"Якщо справа в Донецьку і якщо немає жодних поступок, нам просто не слід продовжувати це", — сказав Трамп путіну, за словами джерела. 

Після такої реакції президента США диктатор, як повідомляється, відмовився від цієї вимоги.

За словами джерела Axios, оцінки американської розвідки щодо військової могутності росії та її перспектив на сході України різняться. За однією з оцінок, путін може захопити всю Донецьку область до жовтня. Згідно з іншою, операція буде набагато важчою і не принесе окупантам результатів.

Видання нагадує, що після саміту на Алясці, який почався з червоної доріжки, оплесків Трампа путіну та теплих рукостискань, ні диктатор, ні президент США не стали відповідати на запитання журналістів, до того ж американський лідер покинув Анкоридж "дуже швидко".

Axios вказує, що Трамп зазнав жорсткої критики за те, що він різко відмовився від вимоги про припинення вогню, яка мала бути ключовою на його зустрічі з путіним, та став на бік агресора.

Однак у Білому домі вважають зустріч Трампа із Зеленським, швидко заплановану на 18 серпня, саме наслідком імпульсу, який дав мирному процесу саміт на Алясці.

За словами радників, єдина короткострокова мета президента Трампа у його російсько-українській дипломатії — організувати особисті переговори Зеленського та путіна. Чиновники адміністрації описують це як триетапний процес. 

Перший крок вже відбувся — план був у тому, щоб змусити путіна погодитись на двосторонню зустріч із США, щоб домовитись про кроки до миру. Другий етап — переконати Зеленського прибути на двосторонню зустріч із США, щоб узгодити кроки до миру.

Після двосторонніх переговорів, за планом Трампа, треба влаштувати так, щоб путін та Зеленський сіли разом та обговорили всі питання на тристоронній зустрічі за участю США. Поки що незрозуміло, чи станеться це, підкреслює Axios.

війнаВладімір ПутінДональд Трампокупаціяпереговори

