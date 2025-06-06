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ПОЛІТИКА

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про новий раунд торговельних переговорів між США і Китаєм

06 червня 2025, 11:59
Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про новий раунд торговельних переговорів між США і Китаєм
Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG
Про Україну не говорили.

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 5 червня, під час якої домовилися про початок нового раунду економічних переговорів на високому рівні.

Про це повідомляє Financial Times.

Це перший публічно відомий контакт між лідерами після повернення Трампа до Білого дому в січні.

Розмова, за словами Трампа, була «дуже хорошою». Він наголосив, що сторони обговорили всі складні питання, зокрема й пов’язані з обмеженнями на експорт рідкоземельних елементів, які стали причиною нещодавньої напруги у відносинах.

"Гадаю, ми в дуже хорошому становищі щодо Китаю та торговельної угоди", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Новий раунд переговорів координуватимуть міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джемісон Грір. Очікується, що однією з головних тем буде імплементація домовленостей, досягнутих у Женеві минулого місяця. Вони передбачали зниження мит і відновлення поставок стратегічно важливих ресурсів із Китаю до США.

Водночас Вашингтон звинувачує Пекін у затягуванні видачі експортних ліцензій, що спричинило дефіцит і ризик зупинки деяких виробництв у США. У відповідь Китай звинуватив США у порушенні домовленостей через нові обмеження проти китайських технологічних компаній і скасування віз для студентів.

У розмові з Трампом лідер КНР наголосив, що Китай суворо дотримується женевських угод і закликав американську сторону скасувати негативні заходи проти Пекіна.

Трамп повідомив, що Сі запросив його з офіційним візитом до Китаю — і американський президент «висловив взаємність». Очікується, що підготовка до візиту розпочнеться найближчим часом.

Хоча сторони намагаються відокремити економічний діалог від ширших геополітичних конфліктів, інвестори занепокоєні ймовірністю зриву перемир’я та повернення до ескалації торговельної війни, яка раніше вже спричинила коливання на світових ринках.

Під час телефонної розмови Трамп і Сі не торкалися теми війни в Україні або ядерної програми Ірану, що свідчить про прагнення зосередитися виключно на економіці.

Дональд ТрампторгівлямитаСі Цзіньпін

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