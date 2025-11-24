Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонні переговори

Деталі перемовин не розкриваються.

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 24 листопада, поспілкувалися по телефону.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на державне китайське агентство Xinhua.

"Голова Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у короткому повідомленні агентства.

