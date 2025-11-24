Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонні переговори
24 листопада 2025, 19:35
Фото: Yahoo Finanzas
Деталі перемовин не розкриваються.
Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 24 листопада, поспілкувалися по телефону.
Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на державне китайське агентство Xinhua.
"Голова Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у короткому повідомленні агентства.
Деталі переговорів наразі не розкриваються.