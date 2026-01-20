Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп їде у Давос із найбільшою американською делегацією в історії форуму

20 січня 2026, 17:33
Трамп їде у Давос із найбільшою американською делегацією в історії форуму
Дональд Трамп везе на Всесвітньо економічний форум в Давосі "найбільшу" американську делегацію.

Президент США Дональд Трамп прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі із найбільшою американською делегацією за всю історію форуму. До неї входить понад 300 чиновників та співробітників адміністрації.

Про це пише Bild.

Зазначається, що форум, який збере близько 1300 політиків, бізнес-лідерів та представників некомерційних організацій, цього року стане ареною великої геополітики. Трамп їде особисто, а спостерігачі називають візит демонстрацією сили та очікують, що він просуватиме своє бачення нової світової та економічної архітектури.

Однією з головних тем кулуарів стане суперечка навколо Гренландії та погроз введення мит. Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, розраховують на прямі розмови з Трампом, щоб знизити напругу.

"Ми маємо в своєму розпорядженні інструментарій, який не хочемо застосовувати, але застосуємо, якщо доведеться", - говорив канцлер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наразі залишається у Києві, який постраждав від масованої атаки росії. Умовою для поїздки у Давос і зустрічі з Трампом є наявність конкретних результатів.

СШАДональд ТрампДавос

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється