Трамп їде у Давос із найбільшою американською делегацією в історії форуму

Дональд Трамп везе на Всесвітньо економічний форум в Давосі "найбільшу" американську делегацію.

Президент США Дональд Трамп прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі із найбільшою американською делегацією за всю історію форуму. До неї входить понад 300 чиновників та співробітників адміністрації.

Про це пише Bild.

Зазначається, що форум, який збере близько 1300 політиків, бізнес-лідерів та представників некомерційних організацій, цього року стане ареною великої геополітики. Трамп їде особисто, а спостерігачі називають візит демонстрацією сили та очікують, що він просуватиме своє бачення нової світової та економічної архітектури.

Однією з головних тем кулуарів стане суперечка навколо Гренландії та погроз введення мит. Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, розраховують на прямі розмови з Трампом, щоб знизити напругу.

"Ми маємо в своєму розпорядженні інструментарій, який не хочемо застосовувати, але застосуємо, якщо доведеться", - говорив канцлер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наразі залишається у Києві, який постраждав від масованої атаки росії. Умовою для поїздки у Давос і зустрічі з Трампом є наявність конкретних результатів.