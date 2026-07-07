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Трамп може дозволити Туреччині отримати винищувачі F-35

07 липня 2026, 14:33
Трамп може дозволити Туреччині отримати винищувачі F-35
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Президент США заблокував продаж літаків під час своєї першої каденції.
Під час свого візиту на саміт НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп може повідомити президенту Реджепу Таїпу Ердогану про готовність відновити програму, яка дозволить Туреччині придбати винищувачі F-35. 
 
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців Білого дому. 
 
Раніше Дональд Трамп заявив, що готується привезти подарунок, який "дуже порадує" президента Ердогана. У 2019 році, під час першого терміну Дональда Трампа, Туреччину виключили з програми F-35, оскільки вона купила у росії зенітні системи С-400. У той час Вашингтон побоювався, росія таким чином навчиться протидіяти стелс-функціям винищувача та іншими його можливостями уникнення ракетних ударів.
 
Перша адміністрація Трампа була настільки стурбована тим, що росія може використовувати турецьку програму для збору розвідувальних даних про системи малопомітності F-35, що запровадила санкції проти турецького агентства оборонних закупівель. Ці санкції залишаються чинними досі.
 
Проте, як зазначає The New York Times, зараз Реджеп Ердоган входить до числа лідерів, якими пан Трамп найбільше захоплюється, а віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно заявив, що президент США наказав посадовцям адміністрації знайти спосіб забезпечити турецького лідера літаками. При цьому адміністрації США доведеться якимось чином подолати закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, який блокує продаж F-35 допоки Туреччина володіє російськими системами. Для досягнення цієї мети турецькі С-400 можуть бути передані третій стороні, припустив один із співрозмовників видання. 
війна в Українівинищувачіросія окупанти

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