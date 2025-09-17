Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп написав листа президенту Польщі напередодні візиту до Великої Британії

17 вересня 2025, 10:05
Трамп написав листа президенту Польщі напередодні візиту до Великої Британії
Змісту листа поки не розголошують.
Президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Польщі Каролю Навроцькому.
 
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомили польські радіостанція RMF24 і телеканал TVN24.
 
За даними медіа, Білий дім уже передав листа Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні, його надіслали дипломатичною поштою. 
 
Змісту листа поки не розголошують.
 
Медіа звернули увагу, що Трамп надіслав його перед своїм візитом до Великої Британії (він уже прибув до Сполученого Королівства, зазначає ВВС). Напередодні цього візиту Трамп також провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, вона за підсумками цієї бесіди анонсувала нові санкції проти росії. 
 
Навроцький, якого 3 вересня Трамп приймав у Вашингтоні, ввечері 16 вересня повернувся у країну після зустрічей із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі й президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, зазначає TVN24.

 

