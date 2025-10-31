Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп назвав Байдена "злочинцем" і "невдахою"

31 жовтня 2025, 13:19
Трамп назвав Байдена
з вільних джерел
Причиною різких висловлювань стала стаття про нібито надуманість обвинувачень Трампа у січневих подіях 2020 року.

Президент США Дональд Трамп опублікував різку заяву на адресу свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у злочинах і закликавши "посадити за ґрати".

Пост він розмістив у власній соцмережі Truth Social, додавши посилання на статтю правого видання Just the News.

"Він злочинець і має бути за ґратами. Великий негідник та невдаха. Потворна людина як зсередини, так і ззовні! Я його розгромив і мені подобається дивитися, як він зараз корчиться", — написав Трамп.

Стаття, яку поширив американський президент, ставить під сумнів обвинувачення проти нього у зв’язку з подіями січня 2020 року. Видання Just the News, засноване колишнім журналістом Fox News Джоном Соломоном, відоме поширенням правих і прореспубліканських наративів, а також неодноразово піддавалося критиці за фейкові новини та конспірологію.

Раніше ресурс публікував непідтверджені заяви про "виборчі фальсифікації" на президентських виборах 2020 року та антивакцинаторські матеріали, які згодом були спростовані незалежними фактчекерами.

Дональд ТрампСШАДжо Байден

