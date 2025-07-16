Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп не проінформував лідерів ЄС про купівлю зброї для України в США

16 липня 2025, 14:29
Трамп не проінформував лідерів ЄС про купівлю зброї для України в США
Фото: Reuters
Вони дізналися про план одночасно з його офіційним оголошенням.

Американський президент Дональд Трамп запропонував озброїти Україну, звернувшись до європейських союзників із проханням купувати американську зброю. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Однак лідери європейських країн дізналися про ці плани лише під час пресконференції, і наразі ще немає чітких домовленостей щодо того, хто і яке озброєння надаватиме Україні.

У понеділок під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що США готові надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, до відправлення готують до 17 систем ППО Patriot.

План, який Трамп і Рютте розробили останніми днями, був позитивно сприйнятий в Україні та серед її союзників, пише видання. Лідери в Києві та інших країнах відзначили помітну зміну тону Трампа, який раніше часто висловлював захоплення президентом рф владіміром путіним, але оголошені плани виявилися скоріше рамковою програмою, ніж детальним планом дій.

Однак ступінь підтримки України залежатиме від подальших переговорів щодо розподілу постачання озброєння. 

Про це журналістам повідомили десять чиновників зі США та Європи.

"Як завжди, у таких питаннях диявол ховається в деталях", – сказав посол однієї з північних європейських країн у Вашингтоні.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, які готові взяти участь у закупівлі зброї. Проте всі вони дізналися про план одночасно з його офіційним оголошенням, і навіть найближчі союзники США, ймовірно, дізналися про нього в режимі реального часу.

Експосол США в НАТО Курт Волкер заявив, що так Трамп намагається збалансувати підтримку України з політичними реаліями у Республіканській партії.

За його словами, забезпечення європейськими союзниками закупівель американської зброї "повністю відповідає тому, що Трамп заявляв під час передвиборчої кампанії". Тоді він наполягав на збільшенні оборонних витрат країн Європи.

Волкер додав, що Україна може отримати від 12 до 13 батарей систем Patriot, але їхнє постачання може зайняти до року.

Безпосередньо на зустрічі Рютте і Трампа генсек заявив, що НАТО буде платити за зброю Україні, яку вироблятимуть США.
СШАвійнаДональд Трамп

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється