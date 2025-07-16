Трамп не проінформував лідерів ЄС про купівлю зброї для України в США

Вони дізналися про план одночасно з його офіційним оголошенням.

Американський президент Дональд Трамп запропонував озброїти Україну, звернувшись до європейських союзників із проханням купувати американську зброю.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Однак лідери європейських країн дізналися про ці плани лише під час пресконференції, і наразі ще немає чітких домовленостей щодо того, хто і яке озброєння надаватиме Україні.

У понеділок під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що США готові надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, до відправлення готують до 17 систем ППО Patriot.

План, який Трамп і Рютте розробили останніми днями, був позитивно сприйнятий в Україні та серед її союзників, пише видання. Лідери в Києві та інших країнах відзначили помітну зміну тону Трампа, який раніше часто висловлював захоплення президентом рф владіміром путіним, але оголошені плани виявилися скоріше рамковою програмою, ніж детальним планом дій.

Однак ступінь підтримки України залежатиме від подальших переговорів щодо розподілу постачання озброєння.

Про це журналістам повідомили десять чиновників зі США та Європи.

"Як завжди, у таких питаннях диявол ховається в деталях", – сказав посол однієї з північних європейських країн у Вашингтоні.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, які готові взяти участь у закупівлі зброї. Проте всі вони дізналися про план одночасно з його офіційним оголошенням, і навіть найближчі союзники США, ймовірно, дізналися про нього в режимі реального часу.

Експосол США в НАТО Курт Волкер заявив, що так Трамп намагається збалансувати підтримку України з політичними реаліями у Республіканській партії.

За його словами, забезпечення європейськими союзниками закупівель американської зброї "повністю відповідає тому, що Трамп заявляв під час передвиборчої кампанії". Тоді він наполягав на збільшенні оборонних витрат країн Європи.

Волкер додав, що Україна може отримати від 12 до 13 батарей систем Patriot, але їхнє постачання може зайняти до року.