Трамп нудьгує від власної війни з Іраном – ЗМІ

27 березня 2026, 21:58
Співрозмовники видання описують чіткий "розкол" у Білому домі щодо того, як комунікувати війну, яка затягується.

Майже через місяць після початку ударів США по Ірану президент Дональд Трамп відправляє тисячі військових на Близький Схід, водночас заявляючи, що “вже виграв” цю війну. Така суперечливість викликає роздратування серед високопосадовців Білого дому та союзників.

Про це повідомляє MS NOW.

"Він просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі"

Як розповів виданню MS NOW старший співробітник Білого дому на умовах анонімності, заяви Трампа про “вже виграну війну” з Іраном - це "здебільшого гіпербола". За його словами, президент "просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі".

Це бажання, зазначає співрозмовник, посилилося останніми днями. "Не те щоб він шкодував чи щось таке - йому просто трохи нудно і він хоче рухатись далі", - додав чиновник.

Інший представник адміністрації підтвердив, що президент почав "перемикатися" з конфлікту, зміщуючи фокус на економіку, внутрішні питання та майбутні проміжні вибори.

Співрозмовники видання описують чіткий "розкол" у Білому домі щодо того, як комунікувати війну, яка затягується. Частина радників підтримує легковажний тон, який використовує адміністрація, доповнюючи кадри ударів уривками з мультфільмів, кінематографу або трендовою музикою; інші - вважають його неприйнятним.

Усі опитані посадовці зазначили, що не наважуються відкрито висловлювати свою думку всередині адміністрації через страх негативних наслідків.

"Так багато людей бояться опинитися на виході, що вони просто п’ють Кул-Ейд (демонструють беззаперечну слухняність, - ред) і і погоджуються з усім", - сказав колишній чиновник Білого дому.

Нагадаємо, ціна на нафту може підскочити до рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані триватиме до червня, а Ормузька протока залишиться закритою.

