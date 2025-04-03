Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці

Після впровадження масштабних мит президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни, заявивши про "жорстоке поводження" з боку іноземних держав, які нібито отримують вигоду від доступу до американського ринку, водночас встановлюючи торговельні бар'єри для американських товарів.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Американський лідер підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Крім того, він запровадив вищі мита для країн із найбільшим торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами. Сам президент назвав цей крок "декларацією економічної незалежності" та заявив, що США "більше не можуть продовжувати політику односторонньої економічної капітуляції"