Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
03 квітня 2025, 09:53
Фото: apnews.com
Фондові ринки уже зазнали падіння.
Після впровадження масштабних мит президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни, заявивши про "жорстоке поводження" з боку іноземних держав, які нібито отримують вигоду від доступу до американського ринку, водночас встановлюючи торговельні бар'єри для американських товарів.
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Американський лідер підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Крім того, він запровадив вищі мита для країн із найбільшим торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами. Сам президент назвав цей крок "декларацією економічної незалежності" та заявив, що США "більше не можуть продовжувати політику односторонньої економічної капітуляції"
За даними CNN, у 2024 році торговельний дефіцит США досяг рекордного рівня ‒ 1,2 трильйона доларів, що означає, що країна імпортувала товарів більше, ніж експортувала. Водночас аналітики наголошують, що цей показник не враховує інших аспектів економічної взаємодії США з партнерами. Наприклад, Сполучені Штати мають значний профіцит у сфері послуг: минулого року їхній експорт становив 1,1 трильйона доларів ‒ це найвищий показник за всю історію.
Крім того, дефіцит торгового балансу частково компенсується експортом капіталу та фінансовими операціями, які забезпечують позитивне сальдо у міжнародних розрахунках.
Нагадаємо, фондові ринки США відреагували на рішення Трампа різким падінням основних біржових індексів. Інвестори, які очікували пом’якшення торговельної політики, сприйняли запровадження мит як ризик для економічного зростання та глобальної торгівлі. Аналітики застерігають, що такі заходи можуть призвести до уповільнення економіки, зростання цін для американських споживачів і торговельних контрзаходів з боку інших країн, що загострить економічну ситуацію на міжнародній арені.