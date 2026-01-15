Трамп оцінив, чи може Реза Пахлаві заручитися підтримкою в Ірані
15 січня 2026, 12:33
Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням.
Президент США Дональд Трамп оцінив шанси іранської опозиції на владу та розповів, чи готовий підтримати сина останнього шаха Ірану - Мохаммеда Резу Пахлаві.
Про це він розповів в інтерв'ю агентству Reuters.
Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням. Під час розмови в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що не впевнений у здатності Пахлаві згуртувати іранців для зміни режиму.
"Він здається дуже приємним, але я не знаю, як би він грав у своїй країні, ми ще не досягли цього рівня. Я не знаю, чи прийме його країна його лідерство, і якщо так, то мене це точно влаштує", - сказав президент США.
Американський лідер пішов ще далі, поставивши під сумнів здатність Пахлаві керувати Іраном після того, як минулого тижня заявив, що не планує з ним зустрічатися.
Він також зазначив, що уряд у Тегерані може пасти внаслідок протестів, проте, незалежно від того, станеться це чи ні, "це буде цікавий період часу".
Попри медійну активність 65-річного принца, експерти та американська влада обережно оцінюють його реальні шанси на владу. Реза Пахлаві живе за межами Ірану з 1979 року, а сама іранська опозиція залишається глибоко роздробленою між різними ідеологічними фракціями.
Заступниця директора програми Chatham House з питань Близького Сходу та Північної Африки Санам Вакіл зазначає, що хоча Пахлаві допоміг мобілізувати частину людей, перебільшувати його вплив не варто. В умовах закритого режиму вкрай важко об'єктивно виміряти рівень підтримки будь-якої політичної постаті.
Трамп також додав, що хоча падіння уряду в Тегерані на тлі протестів є цілком можливим, насправді "будь-який режим може зазнати невдачі".