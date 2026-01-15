Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп оцінив, чи може Реза Пахлаві заручитися підтримкою в Ірані

15 січня 2026, 12:33
Трамп оцінив, чи може Реза Пахлаві заручитися підтримкою в Ірані
Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням.
Президент США Дональд Трамп оцінив шанси іранської опозиції на владу та розповів, чи готовий підтримати сина останнього шаха Ірану - Мохаммеда Резу Пахлаві.
 
Про це  він розповів в інтерв'ю агентству Reuters.
 
Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням. Під час розмови в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що не впевнений у здатності Пахлаві згуртувати іранців для зміни режиму.
 
"Він здається дуже приємним, але я не знаю, як би він грав у своїй країні, ми ще не досягли цього рівня. Я не знаю, чи прийме його країна його лідерство, і якщо так, то мене це точно влаштує", - сказав президент США.
 
Американський лідер пішов ще далі, поставивши під сумнів здатність Пахлаві керувати Іраном після того, як минулого тижня заявив, що не планує з ним зустрічатися.
 
Він також зазначив, що уряд у Тегерані може пасти внаслідок протестів, проте, незалежно від того, станеться це чи ні, "це буде цікавий період часу".
 
Попри медійну активність 65-річного принца, експерти та американська влада обережно оцінюють його реальні шанси на владу. Реза Пахлаві живе за межами Ірану з 1979 року, а сама іранська опозиція залишається глибоко роздробленою між різними ідеологічними фракціями.
 
Заступниця директора програми Chatham House з питань Близького Сходу та Північної Африки Санам Вакіл зазначає, що хоча Пахлаві допоміг мобілізувати частину людей, перебільшувати його вплив не варто. В умовах закритого режиму вкрай важко об'єктивно виміряти рівень підтримки будь-якої політичної постаті.
 
Трамп також додав, що хоча падіння уряду в Тегерані на тлі протестів є цілком можливим, насправді "будь-який режим може зазнати невдачі".

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

Останні матеріали

Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється