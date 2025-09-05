Трамп песимістично оцінює швидке завершення війни в Україні – NBC News

Мирні зусилля зайшли в глухий кут.

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, президент Дональд Трамп все більше песимістично ставиться до шансів на швидке врегулювання війни між росією та Україною або на особисту зустріч лідерів двох воюючих країн.

Водночас Трамп не втрачає надії на врегулювання війни: 4 вересня він взяв участь у телефонній конференції з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, під час якої наголосив, що "Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну".

Про це пише NBC News.

Але більш похмурий погляд Трампа на досягнення мирної угоди підкреслює, як далеко він просунувся з часу передвиборчої кампанії 2024 року, коли він зухвало передбачив, що закінчить війну протягом 24 годин після вступу на посаду. Пізніше Трамп визнав, що війна виявилася більш затяжною проблемою, ніж він очікував.

Крім того, дві особи повідомили, що складність може полягати у відносинах Трампа з путіним; він сказав своїм радникам, що вирішив не руйнувати їх. Ще під час свого першого терміну Трамп заявляв, що в інтересах Америки підтримувати цивільні відносини з російським колегою, який керує ядерним арсеналом.

"Потенційною перевагою збереження відносин з путіним є те, що Трамп може позиціонувати себе як посередника, якому можуть довіряти обидві сторони. Він має вплив як на путіна, так і на Зеленського", — сказав західний чиновник.

Чиновник також повідомив, що хоча санкції є інструментом, який може змусити путіна піти на поступки, вони мають і зворотний бік, оскільки кожна ескалація конфлікту ставить під загрозу роль Трампа як справедливого посередника. Він додав, що завдання полягає в тому, щоб вміло вибрати час для введення санкцій і "відступити", коли буде досягнуто прогресу.

Нагадаємо, Трамп заявив, що найближчим часом планує поговорити з путіним.