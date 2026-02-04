Трамп підписав закон, що припиняє часткове закриття уряду США

Крім того, тимчасово продовжується фінансування Міністерства внутрішньої безпеки.

Президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав закон про державні витрати, який припиняє часткове закриття уряду. Це дає законодавцям додатковий час для обговорення можливих обмежень його жорстких імміграційних заходів.

Про це пише Reuters.

Закон відновлює фінансування оборонних, медичних, трудових, освітніх та житлових програм, а також інших відомств. Крім того, тимчасово продовжується фінансування Міністерства внутрішньої безпеки — до 13 лютого.

Фінансування цих відомств закінчилося 31 січня, оскільки Конгрес не встиг вчасно ухвалити необхідні заходи для запобігання закриттю. Як зазначають у виданні, поки що це не призвело до серйозних перебоїв у роботі державних служб.

Минулого тижня Трамп уклав угоду щодо видатків із сенаторами-демократами. Вони вимагали нових обмежень його жорстких імміграційних заходів після того, як минулого місяця федеральні агенти вбили двох громадян США в Міннеаполісі. Адміністрація Трампа вже почала встановлювати на імміграційних агентів у Міннесоті натільні камери, частково задовольняючи одну з вимог демократів. Інші ініціативи демократів, ймовірно, зустрінуть сильніший опір.