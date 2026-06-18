Трамп подякував Сі та путіну за "нейтралітет" під час війни з Іраном
Президент США Дональд Трамп назвав очільника КНР Сі Цзіньпіна та путіна "нейтральними" під час війни з Іраном.
Про це повідомляє Reuters.
Трамп заявив, що обидві сторони не перешкоджали зусиллям США щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана. "Я просто хочу подякувати їм, бо вони зробили це набагато кращим", – сказав він на пресконференції в рамках саміту G7 в Евіан-ле-Бен після укладення угоди про припинення вогню.
"Я хочу подякувати Китаю, президенту Сі. Я був з ним, і він залишався нейтральним, повністю нейтральним, і я це ціную", – заявив Трамп. Він також не забув подякувати путіну: "І я хочу подякувати Володимиру путіну, він був дуже нейтральним. Вони могли б набагато ускладнити", – додав президент США.
Reuters зазначає, що ці коментарі контрастували із критикою Трампа щодо союзників США від Японії до Європи, яких він звинуватив у недостатній допомозі під час військової операції та подальших зусиль із розблокування Ормузької протоки.
Видання нагадує, що москва та Пекін підтримують тісні зв'язки з Тегераном. росія своєю чергою заявила, що війна може призвести до гонки ядерних озброєнь на Близькому Сході.
Нагадаємо, США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, що складається з 14 пунктів.