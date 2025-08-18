Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент США прогнозує прорив у переговорах щодо України в найближчі тижні

18 серпня 2025, 23:22
Фото: apnews.com

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським, присвячену врегулюванню війни в Україні. За словами Трампа, найближчі тижні покажуть, чи можливо досягти прориву у переговорах, або бойові дії триватимуть.

"За тиждень чи два ми знатимемо, чи вдалося нам просунутися вперед, чи ці жахливі бої триватимуть,"— заявив Трамп, підкресливши, що питання врегулювання не є надто складним. Він зазначив, що обидві сторони, включно з очільником кремля владіміром путіним, нібито шукають вихід із ситуації, а переговорний процес динамічний та передбачає інтенсивні зустрічі в найближчі тижні. Президент США також заявив, що резолюцію щодо гарантій безпеки України "буде досягнуто сьогодні".

У переговорах беруть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте.

Європейські лідери наголосили на важливості забезпечення гарантій безпеки для України та припинення вбивств. Генсекретар НАТО Марк Рютте зазначив: "Ми маємо зупинити вбивства. Ми маємо зупинити руйнування інфраструктури України. Це жахлива війна".

Урсула фон дер Ляєн підкреслила необхідність справедливого та тривалого миру: "Кожна дитина має повернутися до своєї родини". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що наступна зустріч має відбутися вже після досягнення перемир’я.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що гарантії безпеки є ключовою передумовою будь-якого миру, а президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості тристоронніх переговорів для міцного та тривалого врегулювання конфлікту. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що питання безпеки стосується не лише України, а всієї Європи та Великої Британії.

Президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що нинішня зустріч символізує спільні зусилля США та Європи на підтримку України. Він нагадав про досвід Фінляндії під час Другої світової війни і висловив упевненість, що у 2025 році можливо знайти рішення для припинення агресії росії та досягнення справедливого і тривалого миру.

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

