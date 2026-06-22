Трамп пригрозив Ірану під час переговорів у Швейцарії

У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди.

У швейцарському курорті Бургеншток завершився перший раунд переговорів між делегаціями США та Ірану за посередництва Пакистану й Катару.

Про результати пише катарська Al Jazeera, посилаючись на джерела.

Американську делегацію очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, іранську, спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф і глава МЗС Аббас Арагчі. Іранська делегація відмовилась фотографуватись і тиснути руки американській, як планували організатори. За даними джерел, переговори організовують у три етапи: про Ліван (цей етап уже завершено), Ормузьку протоку, а також ядерне питання й санкції. Атмосфера переговорів, за словами джерел, була конструктивною.

Водночас Трамп писав у Truth Social, що якщо Іран не зупинить "Хезболлу", США вдарять по Ірану ще сильніше, ніж тиждень тому. Близьке до Корпусу вартових ісламської революції медіа Tasnim повідомило, що іранська делегація покинула місце переговорів через ці погрози. Галібаф у X написав: "Хіба вони не думають, що якби їхні погрози мали якийсь ефект, вони б сьогодні не досягли точки відчаю? Ми не зважаємо на погрози американців. Їм краще бути обережними зі своїми заявами, наші збройні сили готові відповісти. Хоч би що вони сказали, саме ми будемо діяти".

Водночас журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело повідомив, що іранська делегація не покидала переговорів і вони продовжуються.

Нагадаємо, Іран та США офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня, який передбачає 60-денний термін для досягнення остаточної мирної угоди. Заплановані на 19 червня переговори у Швейцарії раніше скасовували через атаки Ізраїлю на південь Лівану.