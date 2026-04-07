ПОЛІТИКА

Трамп публічно підтримав Орбана під час передвиборчого мітингу в Будапешті

07 квітня 2026, 20:57
Трамп публічно підтримав Орбана під час передвиборчого мітингу в Будапешті
джерело Hungary Today.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині з метою агітації за партію Орбана "Фідес", зателефонував Трампу.

Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу в Угорщині висловив повну підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану.

Про це повідомляє Euractiv.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині з метою агітації за партію Орбана "Фідес", зателефонував Трампу після того, як угорський лідер привітав його на сцені. Першу спробу з’єднатися перервала голосова пошта, що змусило Венса повторити дзвінок перед величезним натовпом.

Коли Трамп нарешті відповів, він висловив захоплення Орбаном та його політикою, зазначивши, що прем'єр-міністр "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгнутися в неї, як це зробили інші".

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", — сказав Трамп через мобільний телефон Венса. Він також додав: "Я люблю Угорщину, і я люблю Віктора".

Дзвінок відбувся на фоні передвиборчого мітингу, де Венс виступав на підтримку Орбана, що підкреслює активну участь американського уряду у підтримці угорського прем’єра напередодні загальних виборів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.

вибориУгорщинаДональд ТрампВіктор ОрбанДжей Ді Венс

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Африканська кампанія
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
