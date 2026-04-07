Трамп публічно підтримав Орбана під час передвиборчого мітингу в Будапешті

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині з метою агітації за партію Орбана "Фідес", зателефонував Трампу.

Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу в Угорщині висловив повну підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану.

Про це повідомляє Euractiv.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині з метою агітації за партію Орбана "Фідес", зателефонував Трампу після того, як угорський лідер привітав його на сцені. Першу спробу з’єднатися перервала голосова пошта, що змусило Венса повторити дзвінок перед величезним натовпом.

Коли Трамп нарешті відповів, він висловив захоплення Орбаном та його політикою, зазначивши, що прем'єр-міністр "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгнутися в неї, як це зробили інші".

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", — сказав Трамп через мобільний телефон Венса. Він також додав: "Я люблю Угорщину, і я люблю Віктора".

Дзвінок відбувся на фоні передвиборчого мітингу, де Венс виступав на підтримку Орбана, що підкреслює активну участь американського уряду у підтримці угорського прем’єра напередодні загальних виборів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.