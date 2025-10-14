Трамп розраховує, що Мерц прийме рішення про передачу "Таурусів" – Kyiv Post

Президент США сподівається, що нерішучі європейські союзники наслідуватимуть його приклад, пише видання.

Президент США Дональд Трамп наближається до ухвалення рішення про постачання Києву крилатих ракет "Томагавк", і його крок стратегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Йдеться, зокрема, про Німеччину та її ракети Taurus.

Про це пише Kyiv Post з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що цей тиск вже призводить до певних дипломатичних зрушень, адже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у понеділок, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".

"Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю в рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей", - ідеться у статті. Одне з джерел також розповіло виданню, що візит Зеленського до США буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів.