Трамп розраховує, що Мерц прийме рішення про передачу "Таурусів" – Kyiv Post
14 жовтня 2025, 15:33
Президент США сподівається, що нерішучі європейські союзники наслідуватимуть його приклад, пише видання.
Президент США Дональд Трамп наближається до ухвалення рішення про постачання Києву крилатих ракет "Томагавк", і його крок стратегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Йдеться, зокрема, про Німеччину та її ракети Taurus.
Про це пише Kyiv Post з посиланням на обізнані джерела.
Зазначається, що цей тиск вже призводить до певних дипломатичних зрушень, адже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у понеділок, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".
"Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю в рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей", - ідеться у статті.
Одне з джерел також розповіло виданню, що візит Зеленського до США буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів.
"Цей зв'язок є частиною бачення Трампа щодо ініціативи протиракетної оборони "Золотий купол для Америки", програми, розробленої для модернізації оборони США від усіх видів повітряних загроз, включаючи гіперзвукові ракети, на тлі зростаючих загроз з боку ядерних супротивників, таких як росія, Китай та Північна Корея", - пише видання.
Джерела пояснили, що у зв'язку з цим рішення щодо "Томагавків" стосується не лише іноземної допомоги, "а й інтеграції військової боротьби України в ширшу, перспективну американську стратегію безпеки".
Як пояснив президент американського аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард, дискусія щодо "Томагавків" є "продуманою ескалацією з кількома цілями", зокрема вона спрямована на те, щоб перешкодити росії вести війну.
"Я вважаю, що Трамп використовує свої нещодавні дії в Газі, щоб агресивно відродити кампанію "максимального тиску" на росію. Імовірно, він навіть запрошує президента Зеленського, щоб публічно оголосити про передачу крилатих ракет "Томагавк"", – сказав Говард.
Він припускає, що попередня заява Трампа була "останнім попередженням для путіна", яким президент США натякав: "Я ж тобі казав, але ти вирішив не прагнути миру".
"Якщо США нададуть Україні "Томагавки", це, безсумнівно, посилить тиск на Німеччину, яка досі чинить опір постачанню "Таурусів"", - вважає експерт.
Також, на його думку, "цей крок значно змінює стратегічний ландшафт, особливо щодо Керченського мосту та його майбутнього".