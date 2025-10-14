Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп розраховує, що Мерц прийме рішення про передачу "Таурусів" – Kyiv Post

14 жовтня 2025, 15:33
Трамп розраховує, що Мерц прийме рішення про передачу
Президент США сподівається, що нерішучі європейські союзники наслідуватимуть його приклад, пише видання.
Президент США Дональд Трамп наближається до ухвалення рішення про постачання Києву крилатих ракет "Томагавк", і його крок стратегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Йдеться, зокрема, про Німеччину та її ракети Taurus.
 
Про це пише Kyiv Post з посиланням на обізнані джерела.
 
Зазначається, що цей тиск вже призводить до певних дипломатичних зрушень, адже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у понеділок, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні".
 
"Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю в рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей", - ідеться у статті.
 
Одне з джерел також розповіло виданню, що візит Зеленського до США буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів.
 
"Цей зв'язок є частиною бачення Трампа щодо ініціативи протиракетної оборони "Золотий купол для Америки", програми, розробленої для модернізації оборони США від усіх видів повітряних загроз, включаючи гіперзвукові ракети, на тлі зростаючих загроз з боку ядерних супротивників, таких як росія, Китай та Північна Корея", - пише видання.
 
Джерела пояснили, що у зв'язку з цим рішення щодо "Томагавків" стосується не лише іноземної допомоги, "а й інтеграції військової боротьби України в ширшу, перспективну американську стратегію безпеки".
 
Як пояснив президент американського аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард, дискусія щодо "Томагавків" є "продуманою ескалацією з кількома цілями", зокрема вона спрямована на те, щоб перешкодити росії вести війну.
 
"Я вважаю, що Трамп використовує свої нещодавні дії в Газі, щоб агресивно відродити кампанію "максимального тиску" на росію. Імовірно, він навіть запрошує президента Зеленського, щоб публічно оголосити про передачу крилатих ракет "Томагавк"", – сказав Говард.
 
Він припускає, що попередня заява Трампа була "останнім попередженням для путіна", яким президент США натякав: "Я ж тобі казав, але ти вирішив не прагнути миру".
 
"Якщо США нададуть Україні "Томагавки", це, безсумнівно, посилить тиск на Німеччину, яка досі чинить опір постачанню "Таурусів"", - вважає експерт.
 
Також, на його думку, "цей крок значно змінює стратегічний ландшафт, особливо щодо Керченського мосту та його майбутнього".

 

