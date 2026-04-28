Трамп скептично оцінив нову пропозицію Ірану щодо угоди – WSJ

Американські посадовці зазначають, що очільник Білого дому Дональд Трамп і його команда з національної безпеки з недовірою сприймають нову пропозицію Ірану щодо угоди.

Як пише WSJ, йдеться про варіант, за якого Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку, а обговорення своєї ядерної програми перенести на пізніше.

Зазначається, що в понеділок, 27 квітня, Трамп разом із радниками розглянув цю пропозицію. Він не дав одразу негативної відповіді, однак, за даними чиновників, поставився до неї критично.

Зокрема, він зауважив, що Іран не демонструє добросовісних намірів і навряд чи готовий виконати ключову вимогу –зупинити збагачення урану та взяти зобов’язання не створювати ядерну зброю.

За словами американських чиновників, діалог з Іраном планують продовжити, а Білий дім найближчим часом, імовірно, підготує свою відповідь разом із контрпропозиціями.

Трамп раніше допускав можливість відновлення ударів по Ірану, якщо переговори щодо завершення конфлікту не принесуть результату. Водночас в адміністрації дедалі частіше вважають, що він намагається уникнути повернення до військових дій.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Сполучені Штати не ведуть переговори через медіа. Вона додала, що будь-яку інформацію, яку офіційно не підтвердив Трамп або Білий дім, слід розглядати лише як припущення.