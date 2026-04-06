Трамп відхилив 45-денне перемир’я в Ірані – CNN
Міжнародні посередники розробили план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів, однак президент США Дональд Трамп його не підтримав.
Про це інформує телеканал CNN.
Проєкт угоди надійшов до Вашингтону та Тегерану і розглядався як остання спроба зупинити масовані удари США по іранській енергосистемі та критичній інфраструктурі.
Раніше Трамп погрожував масштабними атаками, якщо Іран не розблокує Ормузьку протоку.
У Білому домі підтвердили отримання документа, але наголосили, що президент його не схвалив.
"Це одна з багатьох ідей", - заявив представник адміністрації, уточнивши, що військова операція США в Ірані триває повним ходом.
Очікується, що Трамп виступить з приводу війни сьогодні о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.
Посередниками між двома сторонами виступали Пакистан, Єгипет і Туреччина, проте непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня. Пропозиція була надіслана міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі та спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу. Передбачалося, що 45-денне перемир’я дозволить підготувати умови для остаточного припинення бойових дій.
Зранку 6 квітня ми повідомляли, що США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я.