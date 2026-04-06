Трамп відхилив 45-денне перемир’я в Ірані – CNN

06 квітня 2026, 17:11
Трамп відхилив 45-денне перемир’я в Ірані – CNN
Фото: Reuters
План підготували Пакистан, Єгипет і Туреччина.

Міжнародні посередники розробили план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів, однак президент США Дональд Трамп його не підтримав. 

Про це інформує телеканал CNN.

Проєкт угоди надійшов до Вашингтону та Тегерану і розглядався як остання спроба зупинити масовані удари США по іранській енергосистемі та критичній інфраструктурі. 

Раніше Трамп погрожував масштабними атаками, якщо Іран не розблокує Ормузьку протоку.

У Білому домі підтвердили отримання документа, але наголосили, що президент його не схвалив. 

"Це одна з багатьох ідей", - заявив представник адміністрації, уточнивши, що військова операція США в Ірані триває повним ходом.

Очікується, що Трамп виступить з приводу війни сьогодні о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

Посередниками між двома сторонами виступали Пакистан, Єгипет і Туреччина, проте непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня. Пропозиція була надіслана міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі та спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу. Передбачалося, що 45-денне перемир’я дозволить підготувати умови для остаточного припинення бойових дій.

Зранку 6 квітня ми повідомляли, що США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я.

 

Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д'Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
