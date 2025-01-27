Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вплинув на Угорщину щодо підтримки санкцій проти росії – глава МЗС Польщі

27 січня 2025, 21:37
Трамп вплинув на Угорщину щодо підтримки санкцій проти росії – глава МЗС Польщі
Фото: 1news.md
Будапешт вирішив зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа.

Американський президент Дональд Трамп міг вплинути на Будапешт в питанні продовження санкцій Євросоюзу проти рф і Угорщина проголосувала за продовження обмежень.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує польське радіо RMF24.

Міністр закордонних справ Польщі взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було ухвалили рішення щодо продовження економічних обмежень, введених проти кремля через війну в Україні. 

Головним стопом в питанні санкцій була позиція Угорщини.

Сікорський вважає, що Угорщина вирішила зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа, який чітко назвав Володимира путіна агресором і пригрозив санкціями проти рф, якщо москва не вирішить провести мирні переговори. Це й спонукало Будапешт змінити позицію.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", - сказав міністр.

Також міністр додав, що ухвалення 16-го пакета санкцій проти росії, який може бути затверджено вже до 24 лютого, "входить до списку завдань" польського головування в Євросоюзі.

Нагадаєо, що міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф.

 

РосіяУгорщинасанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Політика
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Переклад iPress – 24 січня 2025, 08:02
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється