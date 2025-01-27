Трамп вплинув на Угорщину щодо підтримки санкцій проти росії – глава МЗС Польщі

Будапешт вирішив зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа.

Американський президент Дональд Трамп міг вплинути на Будапешт в питанні продовження санкцій Євросоюзу проти рф і Угорщина проголосувала за продовження обмежень.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує польське радіо RMF24.

Міністр закордонних справ Польщі взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було ухвалили рішення щодо продовження економічних обмежень, введених проти кремля через війну в Україні.

Головним стопом в питанні санкцій була позиція Угорщини.

Сікорський вважає, що Угорщина вирішила зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа, який чітко назвав Володимира путіна агресором і пригрозив санкціями проти рф, якщо москва не вирішить провести мирні переговори. Це й спонукало Будапешт змінити позицію.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", - сказав міністр.

Також міністр додав, що ухвалення 16-го пакета санкцій проти росії, який може бути затверджено вже до 24 лютого, "входить до списку завдань" польського головування в Євросоюзі.

Нагадаєо, що міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф.