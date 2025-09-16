Трамп вимагає від The New York Times $15 млрд за наклеп і підрив репутації

За його словами, знищили його репутацію та завдали бізнесових збитків.

Президент США Дональд Трамп подав масштабний позов проти видання The New York Times, чотирьох його журналістів та видавництва Penguin Random House, вимагаючи компенсацію у розмірі щонайменше $15 мільярдів. Політик звинувачує відповідачів у наклепі, поширенні недостовірної інформації та навмисному підриві його ділової репутації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У судовому позові йдеться, зокрема, про редакційний матеріал NYT, опублікований напередодні президентських виборів 2024 року, в якому заявлялося, що Трамп "непридатний для посади". Також підставою позову стала книга "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху", видана Penguin Random House у 2024 році.

"Відповідачі зловмисно опублікували матеріали, повні вигадок і перекручень, усвідомлюючи їхню неправдивість. Ці публікації мали на меті не інформування громадськості, а дискредитацію президента Трампа", - йдеться у позовній заяві.

Юридична команда Трампа наголошує, що завдана шкода торкнулася не лише його публічного іміджу, а й безпосередньо вдарила по бізнес-інтересах. Зокрема, згадується про суттєве падіння вартості акцій Trump Media & Technology Group (TMTG), яке, за твердженням юристів, частково стало наслідком "дифамаційної кампанії" з боку медіа.

Акції TMTG останнім часом демонструють волатильність на тлі очікувань інвесторів щодо закінчення періоду блокування після виходу компанії на біржу в березні.

Поки що The New York Times та Penguin Random House не прокоментували позовні вимоги Дональда Трампа.