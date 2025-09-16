Трамп вимагає від The New York Times $15 млрд за наклеп і підрив репутації
Президент США Дональд Трамп подав масштабний позов проти видання The New York Times, чотирьох його журналістів та видавництва Penguin Random House, вимагаючи компенсацію у розмірі щонайменше $15 мільярдів. Політик звинувачує відповідачів у наклепі, поширенні недостовірної інформації та навмисному підриві його ділової репутації.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У судовому позові йдеться, зокрема, про редакційний матеріал NYT, опублікований напередодні президентських виборів 2024 року, в якому заявлялося, що Трамп "непридатний для посади". Також підставою позову стала книга "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху", видана Penguin Random House у 2024 році.
"Відповідачі зловмисно опублікували матеріали, повні вигадок і перекручень, усвідомлюючи їхню неправдивість. Ці публікації мали на меті не інформування громадськості, а дискредитацію президента Трампа", - йдеться у позовній заяві.
Юридична команда Трампа наголошує, що завдана шкода торкнулася не лише його публічного іміджу, а й безпосередньо вдарила по бізнес-інтересах. Зокрема, згадується про суттєве падіння вартості акцій Trump Media & Technology Group (TMTG), яке, за твердженням юристів, частково стало наслідком "дифамаційної кампанії" з боку медіа.
Акції TMTG останнім часом демонструють волатильність на тлі очікувань інвесторів щодо закінчення періоду блокування після виходу компанії на біржу в березні.
Поки що The New York Times та Penguin Random House не прокоментували позовні вимоги Дональда Трампа.