Трамп визнав провал спроб завершити війну між рф та Україною

За даними неназваних представників адміністрації, врегулювання війни між росією та Україною могло б бути можливим, якби сторони проявили розсудливість.

У Білому домі визнали провал спроб завершити війну між росією та Україною - зусилля США схилити сторони до компромісу зірвалися через амбіції кремля і відмову Києва поступатися територіями.

Про це повідомляє The Atlantic.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що його зусилля щодо завершення війни між росією та Україною не увінчалися успіхом.

У публікації наголошується, що Білий дім робив спроби тиску як на Київ, так і на москву, однак результату це не принесло. Американський лідер, за даними журналістів, недооцінив рішучість путіна. Президент росії, як зазначає видання, був одержимий ідеєю знищення української незалежності та не розглядав компромісів, які передбачають збереження суверенітету України.