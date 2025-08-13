Розмову з Трампом прокоментував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент США під час зустрічі з путіним має намір домогтися припинення вогню в Україні.

Про це на прес конференції заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих Росією територій не є предметом обговорення", - додав він.

