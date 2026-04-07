Трамп заявив, що балотуватиметься у президенти іншої країни

07 квітня 2026, 09:09
Глава Білого дому хоче очолити Венесуелу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що після завершення воєнної операції США й Ізраїлю в Ірані спробує очолити Венесуелу. 

Про це стало відомо із брифінгу, який транслював C-Span.

За його словами, його рейтинг, імовірно, "вищий, ніж у будь-кого колись у Венесуелі".

"Так що, коли я закінчу із цим, я зможу поїхати до Венесуели... Я швидко вивчу іспанську. Це не забере багато часу. Я добре вивчаю мови. Я балотуватимуся на пост президента", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що Вашингтон "дуже задоволений тим обраним президентом, який там є зараз".
 
Нагадаємо, що у ніч на 3 січня США провели в Каракасі спецоперацію, під час якої затримали й вивезли з Венесуели президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. За даними CBS, їх захопив елітний підрозділ спеціального призначення американської армії "Дельта". Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку.
СШАДональд Трамп

Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
