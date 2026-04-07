Трамп заявив, що балотуватиметься у президенти іншої країни

Глава Білого дому хоче очолити Венесуелу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що після завершення воєнної операції США й Ізраїлю в Ірані спробує очолити Венесуелу.

Про це стало відомо із брифінгу, який транслював C-Span.

За його словами, його рейтинг, імовірно, "вищий, ніж у будь-кого колись у Венесуелі".

"Так що, коли я закінчу із цим, я зможу поїхати до Венесуели... Я швидко вивчу іспанську. Це не забере багато часу. Я добре вивчаю мови. Я балотуватимуся на пост президента", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що Вашингтон "дуже задоволений тим обраним президентом, який там є зараз".