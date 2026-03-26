Трамп заявив, що Іран "благає" про угоду

26 березня 2026, 13:46
Трамп заявив, що Іран
Фото: ap.org
Президент США назвав іранців "дивними".

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранські переговірники "дивні", адже вони "благають" Вашингтон про угоду, а публічно кажуть інше. За його словами, Тегеран повинен серйозніше поставитись до переговорного процесу, йдеться в дописі американського лідера у Truth Social.

Трамп заявив, що Тегеран правильно робить, коли "благає" Вашингтон про угоду. За його словами, США "знищили" Іран у військовому сенсі.

"Вони "благають" нас укласти угоду, що вони й повинні робити, оскільки їх знищили військово, без жодних шансів на повернення, і все ж вони публічно заявляють, що вони лише "розглядають нашу пропозицію". НЕПРАВИЛЬНО!!! Їм краще взятися за справу серйозно якомога швидше, поки не пізно, бо як тільки це станеться, ШЛЯХУ НАЗАД НЕ БУДЕ, і це буде недобре!", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Міністерство оборони США опрацьовує кілька сценаріїв так званого "останнього удару" — рішучої військової операції, яка могла б завершити бойові дії в регіоні. 

