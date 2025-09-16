Трамп заявив, що президенту України "доведеться піти на угоду" для завершення війни

Трамп додав, що "любить Україну", але визнав, що "вона перебуває у серйозній скруті".

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться "піти на угоду", щоб покласти край російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

"Він повинен укласти угоду; Зеленський повинен укласти угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту у росії. Гаразд?", — зазначив Трамп.

Трамп також прокоментував відсутність прогресу з путіним у питанні України.

"Для танго потрібні двоє. Це двоє людей, Зеленський і путін, які ненавидять один одного, і, схоже, я мушу сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Між ними панує велика ненависть", — додав президент США.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом наступного тижня в Нью-Йорку для обговорення мирних зусиль. Рубіо додав, Трамп досі намагається встановити мир в Україні.