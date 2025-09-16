Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що президенту України "доведеться піти на угоду" для завершення війни

16 вересня 2025, 17:57
Трамп заявив, що президенту України
джерело president.gov.ua
Трамп додав, що "любить Україну", але визнав, що "вона перебуває у серйозній скруті".

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться "піти на угоду", щоб покласти край російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

"Він повинен укласти угоду; Зеленський повинен укласти угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту у росії. Гаразд?", — зазначив Трамп.

Трамп також прокоментував відсутність прогресу з путіним у питанні України.

"Для танго потрібні двоє. Це двоє людей, Зеленський і путін, які ненавидять один одного, і, схоже, я мушу сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Між ними панує велика ненависть", — додав президент США.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом наступного тижня в Нью-Йорку для обговорення мирних зусиль. Рубіо додав, Трамп досі намагається встановити мир в Україні.

війнаДональд ТрамппереговориугодаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється