Трамп заявив, що президенту України "доведеться піти на угоду" для завершення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться "піти на угоду", щоб покласти край російському вторгненню в Україну.
Про це повідомляє The Guardian.
"Він повинен укласти угоду; Зеленський повинен укласти угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту у росії. Гаразд?", — зазначив Трамп.
Трамп також прокоментував відсутність прогресу з путіним у питанні України.
"Для танго потрібні двоє. Це двоє людей, Зеленський і путін, які ненавидять один одного, і, схоже, я мушу сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Між ними панує велика ненависть", — додав президент США.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом наступного тижня в Нью-Йорку для обговорення мирних зусиль. Рубіо додав, Трамп досі намагається встановити мир в Україні.