Трамп знову висловив захоплення Сі Цзіньпіном і підтвердив зустріч
Президент США Дональд Трамп заявив про своє захоплення лідером Китаю Сі Цзіньпіном та анонсував їхню зустріч, яка відбудеться за два тижні у Південній Кореї. Це стало несподіванкою, адже ще минулого тижня Трамп висловлював сумніви щодо доцільності такої зустрічі.
Про це повідомляє агенція Reuters.
"Я вважаю, що наші відносини з Китаєм можуть бути дуже хорошими, але угода має бути справедливою. Справедливість це головне", - зазначив американський президент.
Ще 10 жовтня Трамп наголошував, що зустріч із Сі Цзіньпіном не є необхідною, коментуючи китайські листи до інших країн щодо контролю експорту. Тоді він заявив, що Китай "став ворожим" і може створити серйозні проблеми для глобальних ринків.
Водночас, незважаючи на офіційну заяву Китаю про "нейтральну позицію" у війні в Україні, країна продовжує співпрацювати з росією, постачаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у виробництві військової техніки.
Однак ще два дні тому Трамп готовий ввести 500% мита проти Китаю за закупівлю російської нафти.