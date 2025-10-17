Трамп знову висловив захоплення Сі Цзіньпіном і підтвердив зустріч

При цьому він висловив позитивні оцінки на адресу свого колеги.

Президент США Дональд Трамп заявив про своє захоплення лідером Китаю Сі Цзіньпіном та анонсував їхню зустріч, яка відбудеться за два тижні у Південній Кореї. Це стало несподіванкою, адже ще минулого тижня Трамп висловлював сумніви щодо доцільності такої зустрічі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Я вважаю, що наші відносини з Китаєм можуть бути дуже хорошими, але угода має бути справедливою. Справедливість це головне", - зазначив американський президент.

Ще 10 жовтня Трамп наголошував, що зустріч із Сі Цзіньпіном не є необхідною, коментуючи китайські листи до інших країн щодо контролю експорту. Тоді він заявив, що Китай "став ворожим" і може створити серйозні проблеми для глобальних ринків.

Водночас, незважаючи на офіційну заяву Китаю про "нейтральну позицію" у війні в Україні, країна продовжує співпрацювати з росією, постачаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у виробництві військової техніки.

Однак ще два дні тому Трамп готовий ввести 500% мита проти Китаю за закупівлю російської нафти.