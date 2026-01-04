Трамп звинуватив президента Колумбії у виробництві кокаїну

Президент США порадив йому "слідкувати за своєю дупою".

Президент США Дональд Трамп зробив попередження Кубі та Колумбії після ударів США по Венесуелі та арешту Мадуро.

Про це повідомляє The New York Post.

Трамп посилив своє попередження президенту Колумбії Густаво Петро — і слідом звернувся з застереженням до Куби.

"У нього є кокаїнові фабрики. І так, я дотримуюся своєї першої заяви: він виробляє кокаїн. Вони відправляють його до Сполучених Штатів. Тож йому варто стежити за своєю дупою", — сказав Трамп про Петро.

Це попередження пролунало за кілька тижнів після того, як Трамп назвав Петро "порушником спокою" і сказав, що йому "краще бути обережним". Петро неодноразово публікував в інтернеті критику американської операції у Венесуелі.

Трамп також назвав Кубу — яка залежить від венесуельської нафти та забезпечила Мадуро охороною — і її президента Мігеля Діас-Канеля "державою, що занепадає".

"Куба, як ви знаєте, зараз не в найкращому стані. Та система не була дуже хорошою для Куби.Люди там страждали багато-багато років, і я думаю, що про Кубу ми ще говоритимемо, тому що Куба зараз — держава, що зазнає краху. Це дуже схоже в тому сенсі, що ми хочемо допомогти народу Куби, але також хочемо допомогти людям, яких змусили залишити Кубу й які живуть у цій країн", – йдеться у повідомленні.

Державний секретар Марко Рубіо, колишній сенатор від Флориди й жорсткий критик Куби, назвав комуністичний режим "катастрофою", якою керують"некомпетентні старі маразматики".