Трампу можуть сподобатись деякі "жахливі" речі із зовнішньої політики Байдена – NYT

Світ готується до дестабілізації від новообраного президента, але він може знайти більше спільної мови з президентом Байденом, ніж багато хто думає.

Трамп має багато речей у політиці Байдена в його планах по росії і Україні, і початковий підхід Трампа буде дуже схожий на статус чинного зовнішнього президента США.

Про це йдеться в матеріалі New York Times.

Новообраний президент Дональд Трамп вступає на посаду з баченням місця Америки у світі, яке кардинально відрізняється від бачення його попередника.

"Назвавши зовнішню політику президента Байдена "історично жахливою", Трамп обіцяє відновити підхід "Америка понад усе", який під час його першого терміну змів роки політичного консенсусу і похитнув американські альянси по всьому світу", - пише видання.

Він прагне дружніх відносин з президентом рф Владіміром путіним, може скоротити підтримку України з боку США і погрожує вийти з НАТО.

Він захоплюється іноземними автократами і не виявляє особливого інтересу до мети Байдена - відстоювати демократію за кордоном.

Також він вороже ставиться до міжнародних організацій і договорів, включаючи Організацію Об'єднаних Націй і Паризьку кліматичну угоду.

Проте серед багатьох сфер потенційних розбіжностей Трамп також знайде багато речей, які йому сподобаються в політиці Байдена. За винятком кричущих винятків щодо Європи та його планів щодо росії та України, початковий підхід Трампа може мати дивовижну схожість зі статус-кво Байдена.

Однією з причин є те, що різкі зовнішньополітичні повороти трапляються рідко і їх важко здійснити, кажуть аналітики. Військова, економічна і політична міць Америки має тенденцію забезпечувати досить фіксовану кількість важелів впливу на інші країни. Тиск з боку союзників, Конгресу і федеральної бюрократії підштовхує головнокомандувачів до консенсусних поглядів.

"Між адміністраціями різних партій - навіть адміністраціями дуже різних стилів, як у Трампа і Байдена, - спостерігається більша спадкоємність, ніж може очікувати пересічний спостерігач. Ми, як правило, зосереджуємося на великих відмінностях", - сказав Річард Фонтейн, виконавчий директор Центру нової американської безпеки, позапартійного вашингтонського аналітичного центру.

Однією з причин є те, що Байден продовжив кілька ключових політик з першого терміну Трампа.

У відносинах з такими країнами, як Куба, Іран, Венесуела, Китай і навіть Ізраїль, Байден відійшов від підходу Трампа у відносно скромний або короткочасний спосіб. У стратегічних планах національної безпеки, опублікованих Білим домом Трампа і Байдена, "стратегічна конкуренція" з Китаєм і росією була визначена як полярна зірка американської політики.

Яскравим прикладом є Саудівська Аравія. Байден спочатку затаврував королівство як "ізгоя" через вбивство саудівського дисидента Джамаля Хашоггі у 2018 році та інші порушення прав людини.

Президент також призупинив надання наступального озброєння для військової кампанії Саудівської Аравії проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів у Ємені, яка, за його словами, спричинила гуманітарну катастрофу.

Відтоді Байден схилився перед реальністю нафтового впливу Саудівської Аравії. Він відновив поставки зброї і відправив помічників до Ер-Ріяда в пошуках американо-саудівської угоди про безпеку, яка б зблизила дві країни у військовому плані, але за умови, що Саудівська Аравія встановить офіційні дипломатичні відносини з Ізраїлем.

"Байден перейшов від спроб зробити саудівців паріями до спроб зробити їх договірним союзником Сполучених Штатів", - додав Фонтейн.

Очікується, що Трамп продовжить цей підхід.

Плани Трампа щодо Китаю туманні, окрім погроз запровадити величезні тарифи на його експортні товари. Але Байден передасть підхід, побудований на фундаменті, закладеному під час першого терміну Трампа.

Вони включають потужну військову присутність США у Східній Азії для протидії китайській територіальній агресії, жорсткі дії проти китайських технологій, які можуть загрожувати американській безпеці, та існуючі тарифи - вперше запроваджені Трампом і залишені Байденом.