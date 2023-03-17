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"Транспортний безвіз" збільшив обсяги вантажних перевезень на 50%

17 березня 2023, 19:02
Шмигаль фінансовий рамштайн
З моменту початку безвізу перевезення зросли бальш як на 50%, заявив прем'єр-міністр України.

"Транспортний безвіз" - невід’ємна частина інтеграції України з Європейським союзом.

Передає Урядовий портал.

"Це надає можливості вітчизняним підприємцям вийти на європейські ринки та сприяти побудові експортоорієнтованої економіки”, - наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За словами Шмигаля, ЄС і Україна пролонгували «транспортний безвіз» ще на рік. Це означає, що українським перевізникам і надалі не потрібні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень до країн ЄС. За час своєї дії транспортна угода довела свою ефективність. Обсяги вантажних перевезень та кількість перевізників зросла на понад 50%. 

"Транспортний безвіз" сприяє успішній модернізації логістики в західному напрямку. Інтегруємося до європейської транспортної мережі TEN-T. Продовжуємо реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності» для нарощування експорту української агропродукції", - заявив прем’єр-міністр України.

Вчора Денис Шмигаль озвучив досягнення України за рік "енергетичного безвізу".

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